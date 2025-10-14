ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васко Василев празнува на сцената днес в София

1992
Васко Василев на откриването на изложбата СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Големият цигулар Васко Василев избра да бъде в София на рождения си ден. А за радост на многобройните му фенове той прави голям концерт в зала “Арена 8888 София” именно навръх празника си. Това е вторият му концерт на тази сцена, а с него пред публиката довечера ще излязат солисти от Ковънт Гардън. Към тях ще се присъединят трима музиканти от Испания, един от Аржентина, както и Памела Никълсън, с която го свързва и дългогодишно приятелство. Васко Василев е поканил в концерта да участва също певицата Керана, с която имат вече реализирани няколко съвместни проекта.

Честито и все така

да пълни залите по света!

