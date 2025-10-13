ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кошмарът свърши: Тръмп сложи точка на войната в Га...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21493655 www.24chasa.bg

Спектакъл на Народния с три награди на фестивал в Ниш

1384
Сцена от спектакъла “Куклен дом, втора част” Снимка: Народен театър "Иван Вазов"

“Куклен дом, втора част” на Народния театър “Иван Вазов” получи три награди на престижния Международен театрален фестивал “Театър на кръстопът”. Наградата за най-добра мъжка роля получи Цветан Алексиев за ролята на Торвалд – за силното и опитно актьорско присъствие, с което постига дълбочина и автентичност на персонажа.

Анета Иванова бе отличена като най-добра млада актриса за ролята на Еми – за фината, естествена и въздействаща игра, с която създава правдоподобен и емоционален образ. Награда за сценично движение бе присъдена на целия актьорски ансамбъл. 

Постановката е на режисьора Ясен Пеянков по пиесата на Лукас Нейт – продължение на изследването на Хенрик Ибсен върху семейството и традиционните роли на мъжа и жената в него.

На тържествената церемония в Ниш отличията получи директорът на Народния театър Васил Василев. Това е поредното признание от международен фестивал, което театърът ни получава за високата художествена стойност на спектаклите си в разнообразния си репертоар, казва Василев.

Сцена от спектакъла “Куклен дом, втора част” Снимка: Народен театър "Иван Вазов"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници