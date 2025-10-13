Спектакъл на Народния с три награди на фестивал в Ниш

“Куклен дом, втора част” на Народния театър “Иван Вазов” получи три награди на престижния Международен театрален фестивал “Театър на кръстопът”. Наградата за най-добра мъжка роля получи Цветан Алексиев за ролята на Торвалд – за силното и опитно актьорско присъствие, с което постига дълбочина и автентичност на персонажа.
Анета Иванова бе отличена като най-добра млада актриса за ролята на Еми – за фината, естествена и въздействаща игра, с която създава правдоподобен и емоционален образ. Награда за сценично движение бе присъдена на целия актьорски ансамбъл.
Постановката е на режисьора Ясен Пеянков по пиесата на Лукас Нейт – продължение на изследването на Хенрик Ибсен върху семейството и традиционните роли на мъжа и жената в него.
На тържествената церемония в Ниш отличията получи директорът на Народния театър Васил Василев. Това е поредното признание от международен фестивал, което театърът ни получава за високата художествена стойност на спектаклите си в разнообразния си репертоар, казва Василев.