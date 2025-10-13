Спектакъл на Народния с три награди на фестивал в Ниш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Куклен дом, втора част” на Народния театър “Иван Вазов” получи три награди на престижния Международен театрален фестивал “Театър на кръстопът”. Наградата за най-добра мъжка роля получи Цветан Алексиев за ролята на Торвалд – за силното и опитно актьорско присъствие, с което постига дълбочина и автентичност на персонажа.

Анета Иванова бе отличена като най-добра млада актриса за ролята на Еми – за фината, естествена и въздействаща игра, с която създава правдоподобен и емоционален образ. Награда за сценично движение бе присъдена на целия актьорски ансамбъл.

Постановката е на режисьора Ясен Пеянков по пиесата на Лукас Нейт – продължение на изследването на Хенрик Ибсен върху семейството и традиционните роли на мъжа и жената в него.

На тържествената церемония в Ниш отличията получи директорът на Народния театър Васил Василев. Това е поредното признание от международен фестивал, което театърът ни получава за високата художествена стойност на спектаклите си в разнообразния си репертоар, казва Василев.