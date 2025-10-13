“Двама любими Георгиевци”: Господинов до Клуни на фестивал в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във фестивал на идеите ще участва писателят Георги Господинов заедно с холивудския актьор Джордж Клуни. Имената на двамата са обявени едно до друго в програмата, а почитатели на единствения български автор с международната награда “Букър” коментираха: “Двама любими Георгиевци”.

Фестивалът “Игри на свободата” (Freedom Games) се провежда в Полша. Форумът обединява хората около демократичните ценности и визията за свят, основан на свободата на избор, икономическата рационалност, културата и диалога. Джордж Клуни СНИМКА: Х/@cognitivecompai

Гостуват представители от областта на културата, бизнеса и обществения живот от страната и чужбина в панелни дискусии. Има и срещи с автори, лекции, работилници, концерти.

Тазгодишното издание ще се състои между 24 и 26 октомври в зала EXPO Lodz в полския град Лодз под мотото “Време на несигурност”. Лекторите ще разказват за най-важните предизвикателства, пред които са изправени западните общества през XXI век.

Сред участниците във фестивала са още писателката и журналистка Меган Нолан, авторката на бестселъри Наталия де Барбаро, украинският писател Сергий Жадан, полският публицист и дългогодишен главен редактор на “Газета виборча” Адам Михник, политикът Бартоломей Сенкевич и др.

