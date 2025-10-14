Роднина ли е 15-годишен от Алдомировци на Павел Вежинов? (Обзор)

Чавдар Илиев каза в “България търси талант”, че е правнук на писателя. Дъщеря му Павлина гневно отрече

Има ли известният писател Павел Вежинов правнук от село Алдомировци до Сливница? Дъщеря му Павлина твърди, че това е невъзможно, но 15-годишният Чавдар Илиев излезе на сцената на “България търси талант” в неделя точно с тази заявка. Момчето обясни, че не е чело нищо от прочутия си роднина, но се занимава с поезия, изрецитира “Новото гробище над Сливница” на Иван Вазов, а журито му даде 4 пъти “да”.

Веднага след излъчването на епизода обаче дъщерята на Павел Вежинов - Павлина Делчева-Вежинова, пусна гневен пост в профила си във фейсбук, в който нарича Би Ти Ви “жълта телевизия”, и заявява, че момчето няма никаква роднинска връзка с баща ѝ.

Десетки коментари “за” и “против” се изписаха под публикацията ѝ. Някои я подкрепят, но други смятат, че е напълно възможно да има далечна роднинска връзка и съветват детето да си направи ДНК тест.

Малко по-късно в коментарите си дъщерята публикува съобщение, което е получила от момчето. “Здравейте, г-жо Вежинова! Казвам се Чавдар Илиев - участвах в “България търси талант” и се представих като 3 пъти правнук на Павел Вежинов. Видях коментара ви под публикацията на представянето ми. Стана ми “тъпо”. Начинът, по който сте написали коментара, не е много “привлекателен”. Пиша ви, защото действително съм от род Гугови! Дядо ми е Гугов! Баща му се казваше Стефан Гугов, който е син на Делчо Гугов (дедо Деле, както аз го знам). И да, факт е. Имаме родствена връзка. Не съм пряк наследник, а просто 3 пъти правнук на Вежинов”, пише Чавдар.

Истинското име на Павел Вежинов е Никола Делчев Гугов и е внук на Лулчо Гугов - деен участник в Априлското въстание. Лулчо е имал брат и син, които са носили едно и също име - Делчо Гугов. Не е ясно дали момчето наистина има роднинска връзка с един от тях.

Засега от Би Ти Ви не коментират, тъй като също разследват ситуацията. Павлина обаче написа: “Това момченце не може да ни е “три пъти правнук”, нито внук. Фамилия Гугови съществува в много краища на България (един от тях е певецът Костадин Гугов, с когото, уви, нямаме родова връзка). Във фамилията, която е от Средна гора, има няколко Делчовци, няколко Нено, няколко Лулчо. В моя клон, т.е. в родовия клон на баща ми, няма Стефан”.

