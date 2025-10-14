ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Ангелов: Подкрепям забрана на социални мр...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21496279 www.24chasa.bg

Дженифър Анистън: Десетилетия се борих да имам дете

3572
Дженифър Анистън СНИМКА: Инстаргам/jenniferanniston

Актрисата Дженифър Анистън проговори за репродуктивните проблеми и дългата битка да има деца. 

56-годишната Анистън разкри, че десетилетия е водила борба да има деца, като през това време обществото я заклеймило, че е егоистична работохоличка, която не иска семейство. 

"Хората не знаеха през какво преминах последните 20 години и, че опитвах да създам семейство. Не съм от хората, които излизат публично и споделят за здравословните си проблеми", разказа тя. 

Анистън беше омъжена за Брад Пит от 2000 до 2005 г. Двамата се разделиха и той се ожени за Анджелина Джоли, като по това време се носеха слухове, че причината за раздялата е нежеланието на звездата от "Приятели" да има деца. По-късно Анистън опроверга това и го нарече "абсолютна лъжа". 

Преди три години тя за първи път разказа, че се е подложила на инвитро, но безуспешно. 

"Беше изключително труден момент. Преживях тежък период в края на 30-те си години. Опитвах да забременея години наред, пиех китайски чайове, инвитро, опитвах всичко", сподели Анистън. 

Дженифър Анистън СНИМКА: Инстаргам/jenniferanniston

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници