Дженифър Анистън: Десетилетия се борих да имам дете

Актрисата Дженифър Анистън проговори за репродуктивните проблеми и дългата битка да има деца.

56-годишната Анистън разкри, че десетилетия е водила борба да има деца, като през това време обществото я заклеймило, че е егоистична работохоличка, която не иска семейство.

"Хората не знаеха през какво преминах последните 20 години и, че опитвах да създам семейство. Не съм от хората, които излизат публично и споделят за здравословните си проблеми", разказа тя.

Анистън беше омъжена за Брад Пит от 2000 до 2005 г. Двамата се разделиха и той се ожени за Анджелина Джоли, като по това време се носеха слухове, че причината за раздялата е нежеланието на звездата от "Приятели" да има деца. По-късно Анистън опроверга това и го нарече "абсолютна лъжа".

Преди три години тя за първи път разказа, че се е подложила на инвитро, но безуспешно.

"Беше изключително труден момент. Преживях тежък период в края на 30-те си години. Опитвах да забременея години наред, пиех китайски чайове, инвитро, опитвах всичко", сподели Анистън.