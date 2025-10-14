Бранд посланикът, олицетворяващ духа на шотландската дестилерия, ще бъде сред специалните гости на най-големия уиски фестивал на Балканите

Най-дългогодишният бранд посланик на Highland Park в света - Мартин Маквардсън, ще бъде специалният гост на Whiskey Fest Sofia тази година. Присъствието му в дванадесетото издание на най-големия уиски фестивал на Балканите, който ще се проведе в София от 31 октомври до 2 ноември, подчертава дългогодишната ангажираност и признателност на шотландската дестилерия към българската аудитория.

По време на фестивала българските почитатели ще имат възможност да се потопят в света на Highland Park чрез специална дегустация с Мартин и да чуят лично от него какво прави това уиски „различно по природа“. Освен че ще разкрие тайните зад неговия отличителен вкус, той ще представи и новата визия на марката, която ще бъде налична в България от 2026 г. Вдъхновен от природната красота и творческия дух на Оркни, обновеният дизайн на опаковките отдава почит на уникалния произход и общността на островите, които продължават да вдъхновяват Highland Park да създава различно уиски.

С близо 36 години опит, Мартин Маквардсън е истинска легенда в света на уискито. Неговата страст започва с пътуване до Шотландия, което го вдъхновява да посвети живота си на културата на една от най-обичаните напитки в света. Работил е в редица дестилерии, бил е уиски мениджър на култовия Quaich Bar в Craigellachie, където се съхраняват над 780 различни малцови уискита, а вече почти две десетилетия е лицето на Highland Park по света. Познат е като „истински посланик на кехлибарената течност“, тъй като остава верен на уискито и никога не докосва напитки, направени от грозде. Сред международните отличия на Мартин са Master of Malt (2000), Keeper of the Quaich (2009), Icon of Whisky Global (2018 и 2022) и Master of the Quaich (2021) - признания, които го нареждат сред най-уважаваните личности в уиски индустрията. По време на фестивала българските ценители ще имат възможността да се срещнат с него лично и да чуят неговите истории.

Далеч от континента и далеч от масовото, Highland Park е основана преди повече от 200 години на Оркни - архипелаг край североизточното крайбрежие на Шотландия, белязан от изключителна природна красота и творческия дух на своите жители. Там, където дърветата трудно растат заради ветровития климат, торфът е наситен с ароматен пирен вместо дървесни корени. Именно този торф се използва за създаването на характерно уиски с фин ароматен дим, който не може да бъде пресъздаден никъде другаде в света. Уникалният природен и културен контекст придава на Highland Park както своята отличителна философия, така и награждавания му вкус.

Във всяка бутилка Highland Park може да бъде открита комплексността, която идва от дългото отлежаване в бъчви от европейски и американски дъб, подправени с шери. Това, в съчетание със запазването на традиционния метод за ръчно обръщане и сушене на ечемика, придава на уискито характерния стил, за който продължава да получава високи отличия. Именно тази уникална комбинация носи на Highland Park световно признание. През 2025 г. Highland Park 12 YO спечели Double Gold на San Francisco World Spirits Competition, а Highland Park 18 YO бе обявено за „#1 Най-велико едномалцово уиски“ от Robb Report. Дестилерията има и множество златни отличия през годините от International Spirits Challenge и World Whiskies Awards.

У нас Highland Park достига до почитателите си като част от 24/7 портфолиото на Кока-Кола ХБК България.

