Алек Болдуин и брат му Стивън катастрофираха в Ню Йорк (Видео, снимки)

Американският актьор Алек Болдуин и брат му Стивън Болдуин са претърпели пътнотранспортно произшествие (ПТП) в Ню Йорк, съобщава порталът Ти Ем Зи.
Според изданието инцидентът е станал в Ийст Хемптън, където автомобилът "Рейндж Роувър", в който са били братята Болдуин, се е блъснал в дърво.
Снимка от мястото на инцидента показва актьора, който разговаря до ударената кола.
По-късно Алек Болдуин написа в Инстаграм, че причината за пътнотранспортното произшествие е бил камион за боклук, който им е пресякъл пътя.
По думите на Болдуин с него и с брат му "всичко е наред". Той разказа, че са пътували с автомобила на съпругата му Хилари, който неочаквано е бил "засечен от камион за боклук с размерите на кит". За да избегне катастрофата, актьорът "се е врязал в голямо дърво и е разбил колата на жена си", съобщава БТА.
Алек Болдуин по-рано беше обвиняем по дело за непредумишлено убийство във връзка с инцидент на снимачната площадка. Делото беше прекратено през юли миналата година.
Инцидентът със стрелбата по време на снимките на уестърна "Ръжда" през октомври 2021 г. имаше значителен отзвук в САЩ. Единственият човек, срещу когото беше произнесена осъдителна присъда, беше оръжейничката Хана Гутиерес-Рийд. През 2024 г. съдът я призна за виновна в непредумишлено убийство и я осъди на 18 месеца лишаване от свобода. По-рано тази година тя беше освободена от затвора.
Alec Baldwin blames garbage truck the size of a 'whale' for crashing wife Hilaria’s car— Juan Brown (@TheMrJuanBrown) October 14, 2025
👉 https://t.co/TDuUhXuXQE#Trending #Alec #alecbaldwin #Baldwin #Blames #Car #celebritycarcrashes #CelebrityNews #Crashing #Garbage #hilariabaldwin #Hilarias #Si...https://t.co/TDuUhXuXQE pic.twitter.com/5TMqYIpUwp
Alec Baldwin suffering from TDS crashes his Range Rover upon hearing Trumps name again. https://t.co/fJLSgsrKOq— G_B_Harm (@G_B_Harmj) October 14, 2025
🚨🇺🇸 Hollywood Actor Alec Baldwin just ploughed is Range Rover into an innocent tree in the Hamptons.— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 14, 2025
Is it me or does he look absolutely wasted? pic.twitter.com/pEOJJvExYh