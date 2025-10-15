Когато лятото отмине и морето се смири, ваканционно селище Албена разкрива другото си лице – спокойно, хармонично и вдъхновяващо. Тук, където свежестта на морския въздух среща магията на гората, Flamingo Grand Hotel & SPA 5* посреща своите гости през всеки сезон от годината – с уют, грижа и усещане за пълно възстановяване.

През есента и зимата хотелът се превръща в притегателен център за любителите на SPA ритуалите, активната почивка и кулинарните преживявания. Специално разработените програми на Elements SPA комплекса помагат на тялото и ума да намерят своя баланс. Гостите се наслаждават на вътрешен басейн с джакузи, сауна, парна баня, калдариум, леден фонтан и релакс зона, а минералната вода на Албена – богата на силиций, селен, магнезий и радий – дарява усещане за здраве и жизненост. Благодарение на топлата връзка с медицински център „Медика Албена“, Flamingo Grand Hotel & SPA предлага и специализирани лечебни и рехабилитационни програми, които съчетават най-доброто от балнеологията и съвременните терапии. Центърът представя и съвместната специализирана програма на проф. д-р Искрен Коцев, насочена към подобряване на метаболитното здраве. В рамките на десет дни участниците преминават през процес на възстановяване на физиологичния баланс, оптимизиране на енергийните нива и целенасочена грижа за организма.

Всички гости се настаняват в уютни и комфортни студиа, с възможност за нощувка със закуска, полупансион или All Inclusive Light пакет – за пълен комфорт и гъвкавост. Цените започват от 109,00 лв. на човек/ден, като варират според дните от седмицата и избраните екстри. Офертата включва и безплатен достъп до магнетичната Ледена арена в Therma Palace, с. Кранево, където властват кънките на лед. Но за любителите на спорта това не е всичко – през цялата година ваканционно селище „Албена“ предлага възможности за плуване в полуолимпийски басейн, тренировки в модерна зала, езда, игра на голф симулатор или разходки сред природата на Приморска Добруджа.

Коледни празници край морето

Коледа във Flamingo Grand Hotel & SPA е специално преживяване. Празничната програма очарова с тематични вечери, дегустации на местни вина и изискани менюта, подготвени от шеф-готвачите на хотела, както и с разнообразни вечерни програми, които създават усещане за топлина и уединение с вълшебството на музиката и танците. А за най-малките гости са предвидени детски забавления, творчески работилници и коледен дух, който изпълва целия хотел.

Flamingo Grand Hotel & SPA в Албена е повече от място за почивка – това е пътешествие през четирите сезона, където всяка визита е ново преживяване, а Коледа – истинска магия.