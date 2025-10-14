Шон Пен: Ролята на мечтите е да получиш изненада, както се случи с мен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Холивудският актьор Шон Пен говори за "ролята на мечтите си" на кинофестивала "Люмиер" в Лион, Франция, предаде АФП и БТА.

"Ролята на мечтите е да получиш изненада, както се случи с мен тази година", сподели Пен, споменавайки превъплъщението си в образа на садистичен военен в най-новия си филм "Битка след битка" (One Battle After Another).

Като почетен гост на 17-ото издание на фестивала "Люмиер", който всяка година чества световното кино, 65-годишният актьор, режисьор и носител на две награди "Оскар" сподели по време на майсторски клас своите мисли за снимането на филми и за седмото изкуство.

Шон Пен сравни "Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън с "изключителна музика".

Актьорът каза още, че когато е прочел сценария за филма, в който си партнира с Леонардо ди Каприо и Бенисио дел Торо, си е помислил, че трябва да "изпълни тази музика".

Шон Пен, който от началото на 80-те години на миналия век има над 50 филма в актива си като актьор, е и режисьор на няколко игрални и документални филма.

В петък вечерта наградата "Люмиер 2025" ще бъде връчена на 82-годишния американски режисьор Майкъл Ман. През последните 40 години Ман е оставил своя отпечатък с 12 игрални филма, сред които "Жега" (1995) с Робърт де Ниро и Ал Пачино.

Основан през 2009 г., до неделя фестивалът ще покаже над 150 класически филма в 450 прожекции. Сред предишните носители на наградата "Люмиер" са Милош Форман, Кен Лоуч, Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола, Тим Бъртън, Клинт Истууд, Куентин Тарантино, Педро Алмодовар, Уон Карвай, Джейн Фонда, Катрин Деньов, Изабел Юпер, братя Дарден.