Кейти Пери загатна за връзката си с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо

Кейти Пери наруши мълчанието си относно връзката си с Джъстин Трюдо, като направи закачлив коментар по време на концерта си в зала The O2 Arena в Лондон, пише Daily Mail.

Поп звездата, която през уикенда беше заснета да се целува с бившия премиер на Канада на яхта край бреговете на Санта Барбара, Калифорния, се обърна към публиката по време на световното си турне и каза: "Вие сте невероятни. Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани..." Katy Perry really did kiss a girl after all pic.twitter.com/6d3BGrNicB — Dr. Literaleigh A. Pheline 🇺🇸🐈‍⬛🇺🇸 (@Sarcasmcat24) October 12, 2025

По време на шоуто певицата също така получи и изненадващо предложение за брак от фен: "Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа", отказа му тя от сцената.

Кейти и бившият премиер предизвикаха слухове за връзка още през юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в ресторант в Монреал, пише дир.бг.

Трюдо се раздели със съпругата си Софи през 2023 г. след 18 години брак.

От своя страна Кейти наскоро се раздели с актьора Орландо Блум. Преди това тя беше омъжена за комика Ръсел Бранд.