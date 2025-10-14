ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грузия затяга мерките срещу протестите, неправител...

Меган Маркъл си поискала покана от дизайнера на Balenciaga за Седмицата на модата в Париж

Меган Маркъл Кадър: Инстаграм/ meghan

Меган Маркъл си поискала сама покана за Седмицата на модата в Париж от главния дизайнер на Balenciaga Пиерпаоло Пичоли. 

Това пише "Дейли мейл", позовавайки се на свои източници. Според изданието Меган и Пичоли не били приятели, а просто си разменяли "неформални съобщения в социалните мрежи". 

Главният дизайнер на известната марка наскоро коментира, че Меган сама го помолила да й изпрати покана и се разбрали гостуването й в Париж да остане в тайна. 

"С Меган се познаваме от няколко години и от тогава си пишем. Тя се свърза с мен и каза, че иска да дойде на ревюто. За мен беше изненада, че е готова да пропътува толкова километри", коментира Пичоли. 

Посещението на Меган в Париж предизвика широки обществени реакции. Тя беше без съпруга си принц Хари, който многократно е отказвал да посети френската столица. Именно там през 1997 г. в автомобилна катастрофа загина майка му принцеса Даяна. 

Меган Маркъл Кадър: Инстаграм/ meghan

