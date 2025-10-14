Рапъпът Еминем ще става дядо за втори път. Дъщеря му Алейна съобщи щастливата новина в инстаграм профила си.

Алейна е едно от трите деца на изпълнителя, но тя не му е биологично дете. 32-годишната Матърс е дъщеря на покойната Доун Скот, която е сестра близначка на бившата съпруга на Еминем - Ким Скот.

Певецът и бившата му жена я осиновяват през 2000 г., когато майка й се бори с тежка наркозависимост. Доун умира през 2016 г., а предполагаемата причина е предозиране.

Алейна и съпругът й споделиха в инстаграм новината, че ще стават родители.

"Месеци наред носех мъничко сърце в себе си, което вече промени моето по всякакъв възможен начин. Има нещо неописуемо в това да знаеш, че има малък живот, който расте, мечтае и се развива, докато ти си преминаваш през деня, шепнеш молитви и надежди, които само те могат да чуят. Никога не съм се чувствала по-благодарна за този дар и за това да увеличим семейството си, нещо, което искахме толкова дълго. Благодаря ти, Боже, за тази благословия. Бебе М, нямаме търпение да се запознаем, мъниче", пише Алейна.

Това ще е второто внуче за Еминем. През април тази година дъщеря му Хейли Джейд роди момченце, което кръсти Елиът Маршал МакКлинток. Второто име на детето е истинското име на рапъра.