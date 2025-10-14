Точно на 13 октомври 2025, рок радиото на България става на 19!

По традиция, в полунощ прозвучава в ефир „Wake Up“ на Rage Against the Machine, което ни напомни за онзи петък 13-ти, през 2006 година, когато се роди една рок звезда- Z-Rock! Не просто радио, а топло усещане за общност. Създадохме музикална територия, населявана само от рок легенди, било в плейлиста ни или наживо с ефирни интервюта.

Много неща посрещнахме заедно за тези 19 години. Мечтани концерти на родна земя, разпадания и събирания на любими групи, раждане на млади рок творци, които следват стъпките на именитите си родители, непрежалими загуби на обичани български и световни музиканти. Всичко това споделяхме с вас, нашите фенове.

Животът на всеки от нас е пресечен от песни, които са озвучили всичко, което ни се е случвало. Нямаше как да не ги превърнем във фокус на рождения ни ден тази година.

Празнуваме 19 години Z-Rock с ефирни концерти, знакови гости и страхотни награди!

Всеки ден на специално стори в нашия инстаграм профил (https://www.instagram.com/zrockbulgaria), ще постваме музикална загадка, откъс от текст на знакова песен. За да участваш в играта за страхотни награди, трябва ни изпратиш мейл с името на песента и изпълнителя/групата на [email protected], заедно с твоето име и телефон за връзка и изрично съгласие да публикуваме името ти сред печелившите.

Всеки ден жребият ще определя кой печели награда от Rebel Store: оригинални и тениски на наши и чужди групи, както и висяща коледна играчка на Metallica или Motorhead. Rebel Store предлага само официални лицензирани продукти на български и международни банди. Те са единственият бранд, който предлага лицензирани продукти не само онлайн(rebelstore.net), а и чрез физическия им магазин. По този начин те подкрепят и популяризират и българската рок и метъл сцена.

В края на всяка седмица теглим билет от FestTeam за КОНЦЕРТА НА IRON MAIDEN в София , oригинална плоча на Dream Theater с последния им албум Parasomnia и новоиздадената книга за Фреди Меркюри „С обич, Фреди“ на Лесли-Ан Джоунс от издателство Хайбрид букс! Приготвили сме и редица лайв изпълнения, за да направим ефира наистина празничен.Миналата седмица започнахме с акустичния концерт на новия проект на Ерсин (JEREMY?) и Иван (P.I.F.) За седмицата, след 13-ти октомври ви очакват още концерти:

14-ти октомври,13 часа очакваме в студиото Ангел Каспарянов и Васко Първановски от Me & My Devil с акустично участие на живо

15-ти октомври, в 13 часа, сме подготвили интервю с група ALI за новото видео и новия им сингъл

На 16-ти октомври, в 12 часа, Елена Розберг отново ще зарадва слушателите с нещо изключително, а именно интервю с Дарил Бемонти - музикален мениджър и артистичен продуцент с над 30 години опит в международната музикална индустрия. Работил е с емблематични групи като Depeche Mode и The Cure, основател е на Bamonte Artist Management и Archangelo Music, и има ключови роли в Schubert Music UK и Atlantic Curve.

На 17-ти октомври, петък,от 13 часа- наживо в студиото на Z-Rock ще свирят Nightwatch.

22-ри октомври, сряда, 13 часа имаме отново акустично гостуване: момчетата от Остава ще представят предпремиерно ново парче от предстоящия албум!

Празнуваме целия месец – Празнуваме заедно 19години Z-Rock!За всички тези години, през ефира на радиото са минали с лайф изпълнения и интервюта емблематични български и световни рок легенди като Съли Ърна, Рони Ромеро, Джон Лоутън, Боби Рондинели, Чък Били от Testament, екипът на I.M.P- Intelligent Music Project, Б.Т.Р., Обичайните заподозрени, Джоуи Ди Майо от Manowar, Николо Коцев, Jerremy? и много други музикални легенди.

В ефира и онлайн вече 19 години може да слушате любимите си водещи:

Елена Розберг, Георги Згуров-Гурко, Краси Москов, Звезди Керемдичиев и Стоян Цонев.

Z-Rock е част от радио групата на „ФРЕШ РАДИО ГРУП”, заедно с Радио Fresh!, Радио FM+ , Melody и КласикА. Програмното съдържание на групата се отличава с изключителен професионализъм в музикалната селекция и прецизно поднасяне на информацията от новинарския екип и водещите.

Според резултатите за месец юли 2025 на GARB, Z-Rock заема втора позиция във възрастова група 15-69 за София по показател

„Среднодневно покритие на радиостанциите“.

Също така е в топ 5 сред радиата по продъжителност на слушане в категория

„Слушани минути средно на ден“, за 25-54 и 25-54, градско население.