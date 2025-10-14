ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грузия затяга мерките срещу протестите, неправител...

Нешка Робева: Леля Ванга завеща да не се мразим, да си помагаме, да пазим вярата

Великата българска треньорка Нешка Робева Снимка: Румяна Тонева

Леля Ванга завеща да не се мразим, да си помагаме, да пазим вярата. Това каза българската състезателка и треньорка Нешка Робева за БТА в местността Рупите, където стотици вярващи отбелязаха храмовия празник на черквата "Света Петка" и се поклониха пред паметта на пророчицата.

"Според думите на леля Ванга света Петка е българската светица и тя пази България. Досега не съм пропускала да отбележа големия български празник Петковден.

Много хора вярват на леля Ванга, защото тя е доказала, че трябва да ѝ се вярва и може да й се вярва. Но малцина са тези, които могат наистина да изпълнят заветите ѝ. Дори аз, която съм била близо до нея и съм чула от нея много съвети, не мога да кажа, че изпълнявам всичко, което ме е посъветвала. Едно е да кажеш: аз вярвам. Друго е да живееш според каквото повелява вярата", смята Нешка Робева.

Тя споделя, че за нея леля Ванга винаги е била учител на световно, вселенско ниво. Пророчицата е завещала на българите простички неща, които, не сме способни да изпълним, допълни Робева.

Сред съветите и заръките на Ванга са да не се мразим, да си помагаме, да не си завиждаме, да пазим вярата. "И още нещо, което не е казала пред мен, но съм сигурна, че днес би казала: Нека да не се подаваме на политиката и политиканството, да не намразваме хората, да знаем, че що е човек е създадено от Бога.

Във всеки има и доброто и лошото - да дадем път на доброто и на славянското и православието. Нека има и другите религии, но да не забравяме православието", призова Нешка Робева.

Великата българска треньорка Нешка Робева Снимка: Румяна Тонева

