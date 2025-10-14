Стоичков влезе в казармата в Стара Загора, където служил като войник (Снимки)

Христо Стоичков посети казармата в Стара Загора, където е служил като войник. За това съобщиха от Сухопътните войски във фейсбук.

По време на посещението си Стоичков си припомни времето, когато е бил част от военното формирование и сподели спомени от службата си. Той се снима с военните и разгледа формированието, където е служил като наборен войник. Стоичков посети казармата в Стара Загора СНИМКА: Фейсбук на Сухопътните войски

Първите 6 месеца от войнишката служба на Камата минават в Стара Загора. Както бил тогава редът, най-напред младият боец изкарал единичната подготовка до клетвата в школата за младши командири на някогашната Старозагорска дивизия. След това, като свързочник-линейчик във взвод за управление на артилерийски дивизион, редник Христо Стоичков навъртал километри и съкращавал нормативите с катушка на гръб по старозагорските баири. Стоичков посети казармата в Стара Загора СНИМКА: Фейсбук на Сухопътните войски Стоичков посети казармата в Стара Загора СНИМКА: Фейсбук на Сухопътните войски

Стоичков изпада в немилост и е изпратен в казармата с доживотна забрана да играе футбол след злополучния финал за Купата на България през 1985 г. между неговия ЦСКА и "Левски", който завършва с масов бой между играчите. Тогава той е едва на 19 години.

По времето, когато Камата бил в казармата се формирала и национална армейска футболна група. И макар да имал доживотна забрана да играе футбол, началниците на редник Стоичков направили опит да го пуснат в армейското първенство. Заложили на това, че остригани, всички момчета в казармата някак си приличат. Но преди един мач във Велико Търново съдията Богдан Кюркчиев го познал и не му позволил да излезе на терена за срещата срещу тамошното военно училище. Дори предупредил, че Стара Загора ще загуби служебно, ако пусне нередовен играч.

При сегашното си посещение той гледа и тренировката на представителните футболни отбори на военния спортен клуб "Тракиец", снима се с футболистите и раздаде автографи на военнослужещите от батальона. Стоичков посети казармата в Стара Загора СНИМКА: Фейсбук на Сухопътните войски

Бившият футболист бе посрещнат от заместник-командира на 2-ра механизирана бригада полковник Митко Балтов, заместник-командира по логистичното осигуряване на бригадата полковник Галин Каракоев и от командира на 38-ми механизиран батальон подполковник Марин Цаловски. Стоичков посети казармата в Стара Загора СНИМКА: Фейсбук на Сухопътните войски Стоичков посети казармата в Стара Загора СНИМКА: Фейсбук на Сухопътните войски