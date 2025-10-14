Наоми Уотс вече има звезда на Алеята на славата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наоми Уотс бе удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Австралийската актриса изглеждаше зашеметяващо в понеделник, когато бе увековечена на емблематичния тротоар в знак на признание за приноса си към киното.

Звездата от „Кинг Конг" беше облечена в прасковена рокля, съчетана с червено червило докато демонстрираше своята характерна руса прическа тип боб.

На въпрос на предаването Today как австралийското ѝ възпитание е повлияло на кариерата ѝ, Уотс разкри, че непоколебимата ѝ работна етика е нещо, което е донесла със себе си от родината.

„Австралийците умеят да работят здраво и в същото време да запазват сърцата си отворени," сподели тя развълнувано по време на събитието, предаде "Дейли мейл".

Множество холивудски звезди се присъединиха към 57-годишната актриса, за да отпразнуват този значим момент – сред тях бяха Сара Полсън, Ниси Наш-Бетс, Едуард Нортън и режисьорът на American Horror Story Райън Мърфи.