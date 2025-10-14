“Опакованият Райхстаг” на Кристо и Жан-Клод за първи път у нас

“Опакованият Райхстаг” - емблематичният проект на Кристо и Жан-Клод, за първи път ще бъде представен пред българската публика. Националната галерия ще открие изложба с най-знаковите проекти на творческия тандем.

В експозицията ще бъдат показани архивни видео материали, снимки и документи от опаковането на “Портите” в Сентръл Парк, “Чадърите” в Япония и САЩ, “Опакованият Пон Ньоф”, “Обградените острови” в залива Бискейн в Маями, Флорида, и др.

Изложбата е по повод 90 години от рождението на Кристо и Жан-Клод. Двамата са родени на една и съща дата – 13 юни 1935 г., той в Габрово, а тя - в Казабланка, Мароко. По време на комунистическия режим Христо Явашев следва в Националната художествена академия в София от 1952 до 1956 г., когато напуска България. През 1958 се премества в Париж, където среща Жан-Клод. Тя става негова съпруга и партньорка в създаването на монументални пространствени произведения на изкуството.

Изложбата в “Квадрат 500” ще бъде открита на 4 ноември и ще може да бъде разгледана до 22 март.

