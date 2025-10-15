ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Димитров включи Христо Стоичков в своя песен

Христо Стоичков ще се включи в песен на Стефан Димитров. СНИМКА: ПЛАМЕН КОДРОВ

Премиерата ще е на концерт с братя Аргирови и Тони Димитрова. Само преди месец звездите заедно с футболната легенда пяха и с Васил Найденов

Стефан Димитров покани Христо Стоичков да се включи в негова песен. Изпълнението ще бъде за първи път по време на концерт, в който композиторът събира на една сцена популярни имена от музикалния бранш. Събитието е кръстено “Такъв е животът” и ще бъде на 19 ноември. А песента, в която ще участва футболната легенда, е съвсем нова и се казва “Българи сме още”. 

Неотдавна Христо Стоичков участва и в концерт на Васил Найденов, с когото Стефан Димитров беше близък приятел, но днес двамата не си говорят, скарани заради авторски права. Изявата бе в Пловдив навръх рождения ден на певеца на 3 септември. Тогава в събитието участваха и братя Аргирови и Тони Димитрова. Те също ще са гости на предстоящия концерт на Стефан Димитров в София.

Разбира се, на сцената ще бъде половинката на композитора - Богдана Карадочева, както и Михаил Белчев, Дони, Мими Николова, Филип Донков и Беа. В специалната вечер ще има и две премиери. За първи път ще прозвучи дуетът на Стефан Димитров и Стефан Диомов - “Приятелю”. А за парчето “Българи сме още” пред публиката ще излязат заедно всички изпълнители, които ще участват в концерта. И именно към тях ще се присъедини Христо Стоичков.

