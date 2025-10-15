ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЧРД на Димитър Ганев - точен в данните, безпристрастен в анализите

Димитър Ганев

Рожден ден днес празнува Димитър Ганев, прозорлив политолог и един от лидерите на общественото мнение у нас. Медии и политици следят внимателно данните на агенция “Тренд”, на която е съосновател, защото знаят, че на тях може да се има доверие.

На неговата компетентност и професионализъм “24 часа” разчита от години. Пожелаваме му да е все така неуморим, оригинален и безпристрастен в анализите си на текущите трендове и с научните разработки, които изследват политическата култура у нас.

Честито, приятелю, и наздраве!

Димитър Ганев

