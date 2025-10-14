Алек Болдуин: Добре съм след катастрофата в Ню Йорк (Видео, снимки)

Алек Болдуин увери феновете си, че е „добре", след като блъсна колата си в „голямо, дебело дърво", докато се опитваше да избегне камион за боклук, съобщи ДПА, цитирана от БТА.
Във видеоклип, споделен в социалните мрежи, Болдуин казва: „Тази сутрин претърпях автомобилна катастрофа, добре съм. „Брат ми Стивън беше на гости при мен в Лонг Айлънд и прекарахме уикенда там за филмовия фестивал (Международния филмов фестивал в Хамптънс, бел. ред.)". Болдуин добави, че шофьор на камион е препречил пътя му. „Голям камион за боклук, камион за боклук с размерите на кит... това беше най-големият камион за боклук, който някога съм виждал. За да не го блъсна, се ударих в дърво. Ударих се в голямо, дебело дърво и смачках колата...колата на жена ми. Смачках колата на жена ми и се чувствам зле по тази причина", разказа той и добави: „Но всичко е наред, аз съм добре и брат ми е добре".
Наскоро името на звездата беше замесено в дело за непредумишлено убийство на снимачната площадка. Инцидентът със стрелбата по време на снимките на уестърна "Ръжда" през октомври 2021 г. имаше значителен отзвук в САЩ. Единственият човек, срещу когото беше произнесена осъдителна присъда, беше оръжейничката Хана Гутиерес-Рийд.
BREAKING: Alec Baldwin just wrecked his Range Rover in the Hamptons.— Gain of Fauci (@DschlopesIsBack) October 13, 2025
Let me also take this time to remind you that Alec Baldwin has killed more people than all Trump supporters combined did on January 6th. pic.twitter.com/ZbnvSNXHv0
Alec and Stephen Baldwin drove their Range Rover straight into a tree in the Hamptons. pic.twitter.com/d413p24AIN— Digital Gal 🌸 (@DigitalGal_X) October 13, 2025