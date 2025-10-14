ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алек Болдуин: Добре съм след катастрофата в Ню Йорк (Видео, снимки)

Алек Болдуин Снимка: Instagram/@alecbaldwininsta

Алек Болдуин увери феновете си, че е „добре", след като блъсна колата си в „голямо, дебело дърво", докато се опитваше да избегне камион за боклук, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Във видеоклип, споделен в социалните мрежи, Болдуин казва: „Тази сутрин претърпях автомобилна катастрофа, добре съм. „Брат ми Стивън беше на гости при мен в Лонг Айлънд и прекарахме уикенда там за филмовия фестивал (Международния филмов фестивал в Хамптънс, бел. ред.)". Болдуин добави, че шофьор на камион е препречил пътя му. „Голям камион за боклук, камион за боклук с размерите на кит... това беше най-големият камион за боклук, който някога съм виждал. За да не го блъсна, се ударих в дърво. Ударих се в голямо, дебело дърво и смачках колата...колата на жена ми. Смачках колата на жена ми и се чувствам зле по тази причина", разказа той и добави: „Но всичко е наред, аз съм добре и брат ми е добре".

Наскоро името на звездата беше замесено в дело за непредумишлено убийство на снимачната площадка. Инцидентът със стрелбата по време на снимките на уестърна "Ръжда" през октомври 2021 г. имаше значителен отзвук в САЩ. Единственият човек, срещу когото беше произнесена осъдителна присъда, беше оръжейничката Хана Гутиерес-Рийд.

