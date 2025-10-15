С филм и изложба на художника Любен Стоев стартира Есенния салон на изкуствата във Варна

С филма "Моят чичо Любен" ще бъде открита днес изложбата на Любен Стоев "Оригинал и отпечатък". Това ще е първото събитие на Есенен салон на изкуствата - Варна.

На откриването в Градска художествена галерия "Борис Георгиев" ще присъстват режисьорите на филма - Никола Бошнаков и Джеки Стоев, както и операторът Антони Стоев. "Моят чичо Любен" е носител на наградата "Златен ритон" за режисура на 27-ия фестивал на българското документално и анимационно кино през 2023 г.

Кадър от фирма "Моят чичо Любен"

Филмът разказва за Любен Стоев през погледа на неговия племеник - Рей ван Цешау. Фронтменът на легендарната немска рокгрупа FREUNDE DER ITALIENISCHEN OPER (Приятели на италианската опера) лети за София, за да продаде апартамента, получен в наследство от неговия български чичо – художникът Любен Стоев.

Но жилището на художника е препълнено с картини, инсталации, истории и видеоматериали. И Рей - парченце по парченце, като в пъзел или в криминален филм подрежда и за себе, и за зрителя образа на българския си чичо като художник и личност.

Племенникът следва чичо си на видеопътешествие до Африка, Индия и Куба, спуска се на дъното на българското общество, където Любен винаги е намирал теми и вдъхновение. В това пътуване Рей ни среща с истинския си баща, голямата любов на художника в Дрезден, както и със самия дух на Любен, докато заедно си припяваме "Меки Ножа" на Брехт и Вейл.

Любен Стоев е художник, който съчетава дисциплината на графичната школа в Дрезден с чувствителността на наблюдател на всекидневния живот. В творбите му се усеща силата на линията и контраста, но и живият хумор на човек, който умее да гледа с ирония и на обществото, и на самия себе си.

Специално място в изложбата заемат Стоевите дърворези. Като студент Любен Стоев чиракува при майстор Ерхард - в неговата работилница по същото време прави отпечатъците си и Ото Дикс. Влиянието на Дикс и Георг Грос ще остане постоянен лайтмотив в творчеството на Любен Стоев.

В експозицията заедно с отпечатъците включваме и оригиналните дървени матрици – самите дъски, върху които художникът е работил. Те разкриват физическия процес на създаване, усилието на ръката, следите от резците и връзката между материала и образа.

В графиките често срещаме „малкия човек" – уязвим, понякога комичен, друг път тъжен, но винаги достоен. В по-късните си години Стоев излиза извън листа и започва да изгражда инсталации и пространствени композиции. Там социалната му критика придобива ново измерение – чрез предмети, асоциации и игра с поп-арт естетика.

„Оригинал и отпечатък" представя различните лица на Стоев – от строгата графична култура на дървореза до свободата на експеримента. Всяка негова работа е свидетелство, че изкуството може да бъде едновременно лична изповед и огледало на времето.