Защо подсъзнанието предопределя над 90% от житейските ни избори

Книгата „Хиперсъзнание" бе представена пред любознателната публика в Античния форум на Стара Загора този уикенд, където авторите - един от най-награждаваните психолози Моника Балаян и журналистът Петя Минкова раздадоха много автографи.

Тя е сред най-продаваните на издателство „Труд" и за малко повече от година претърпя четири тиража, вероятно, защото дава отговори на едни най-важните житейски въпроси – защо се проваляме в ключови за бъдещето ни сфери, защо в някои потъваме като в черна дупка без светлина в тунела и т.н. Малко повече от година след издаването си бестселърът "Хиперсъзнание" претърпя четири тиража. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

„Хиперсъзнание" не е просто книга, а практичен наръчник за вътрешна трансформация: стъпка по стъпка с нея човек открива как да препрограмира ума си, за да започне да постига резултати, които преди са изглеждали невъзможни.

Книгата спечели сърцата на публиката с иновативните техники и лесни практики, с които всеки сам може да разбере защо повтаря едни и същи неприятни модели – дали те ще са свързани с упорство в нездравословното хранене, постоянни гневни изблици, мързел и отказ от физическа активност, прокрастинация или склонност всичко да се отлага, натрапчиви мисли за провал, болести, необосновани страхове, няма значение. Генезисът им е един и същ, както и замяната на тези модели с нови, които извеждат човек на ново по-високо ниво.

Читателите споделят, че само след няколко дни работа с техниките придобиват спокойствие, яснота и прилив на енергия, защото методът работи дълбоко в подсъзнанието. Там, където започва истинската промяна. Пред публиката на Античния форум в Стара Загора психологът Моника Балаян представи книгата "Хиперсъзнание". СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Чрез революционен подход в психологията на базата на подсъзнанието, в книгата са представени редица практики, с които всеки сам със собствено темпо може да изтрие като с гумичка негативните модели и да ги заменя с нови.

Защо това е така? Обяснението е, че подсъзнанието определя 98% от решенията ни и едва 2% от тях са плод на дълбоко осъзнаване. Може би звучи невероятно, но именно за това революционно откритие Даниел Канеман получи Нобелова награда, доказвайки, че използваме две системи за мислене.

Едната е бърза, интуитивна и автоматична, подобна на подсъзнанието, а втората - бавна, аналитична и съзнателна. Проследявайки с помощта на различни психологически подходи как тези системи ни влияят, Канеман стига до извода, че решенията на базата на подсъзнанието оформят над 90% от нашите икономически и житейски избори.

От тази гледна точка е изключително важно всеки да е наясно с тази „черна кутия" в главата си и интелигентно да насочва подсъзнанието да работи за неговите цели и стремежи, а не срещу тях. ИЛЮСТРАЦИЯ: "ХИПЕРСЪЗНАНИЕ"

„Хиперсъзнание" отива още по-нататък, показвайки как без сложни теории, без тежки термини, а чрез реални упражнения, всеки може да стартира личната си промяна още днес. И причината е, че книгата е нещо като карта към по-съзнателен, спокоен и целеустремен живот.

Именно на тази база Моника Балаян създава новаторски техники и практики с фокус върху подсъзнанието. Те са тествани с апаратура за измерване на мозъчните вълни, които работят при 90% от участвалите в интересното изследване, чиито резултати са описани на близо 90 стр. от книгата.

Любопитното е, че в началото на изследванията при 80% от хората мозъците сякаш „спят". Независимо дали става дума за млади или за възрастни, независимо дали е сутрин, обед или вечер, апаратурата констатира, че най-активните вълни почти при всички участници са тета, характерни за полусънното състояние.

Затова книгата съдържа много техники за активизиране на мозъчните вълни, но и конкретни практики как се стартират гама-вълните, при които човек е най-ефективен и работоспособен. Те са изключително важни, защото когато преобладават, всеки от десет възможни решения, избираме най-доброто, а при останалите вълни ще се колебаем между няколко без никаква гаранция, че ще се спрем на най-ефективното.

В книгата са разгледани и кодовете към подсъзнанието и как изобщо да общуваме с него, след като то не разбира от думи? Но също и как да „улавяме" точните отговори и да стартираме мозъчните вълни на хиперсъзнанието? Педантично са описани и редица кратки работещи техники, с които могат да бъдат „изтрити" и най-упоритите дългогодишни навици, пречещи на развитието и просперитета ни във всички сфери.

С други думи, ако човек усеща, че е готов за промяна, но не знае откъде да започне, „Хиперсъзнание" е първият и най-силен инструмент, защото е практически наръчник. С него всеки може да превърне подсъзнанието си в съюзник и да започне да живее живота, който заслужава.

Моника Балаян, психолог СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Моника Балаян е психолог и провежда съвместни изследвания с Института по физиология „Орбели" и с неговите 15 научноизследователски лаборатории, работейки с проф. д-р на биологичните науки Рафик Шаваршович Саркисян, с проф. д-р по медицинските науки Джон Саркисович Саркисян, с проф. д-р по физика Аревик Саркисян и мн. др.

Заради новаторските си изследвания тя бе обявена за Психолог на годината в Армения, а за големия й принос в психологията й бе присъдено званието почетен професор на WAPA (World Association of Performing Arts – Световната асоциация на сценичните изкуства). Организацията е една от малкото в света, която е оторизирана и има право да присъжда почетни звания на работещи в сферата на психологията, културата, спорта.

Тя е носител на наградата на Международната организация на юристите и психолозите.

Като награда за приноса си през 2023 г. тя получи разрешение да изучава древните ръкописи в едно от най-големите хранилища в света за знания от зората на човечеството - Матенадаран. Тъй като част от знанията са вплетени в „Хиперсъзнание", книгата стана част от безценната колекция на Матенадаран, което по мащабите си може да се сравни единствено с библиотеката на Ватикана.

През юли за новаторския си път в психологията Моника Балаян получи приз и от Национални награди „Класация.бг". Член е на редица европейски и международни асоциации по психология.

Петя Минкова е журналист с 30-годишен стаж, до 2023 г. е зам.-гл. редактор на вестник „168 часа", след което е част от проекта „24 часа - 168 истории", от 2018 г. е зам.-гл. редактор на списание „Космос", където работи с едни от най-вдъхновяващите учени в света – със световноизвестния палеонтолог проф. Стив Брусати, консултирал създателите на филма „Jurassic World: Dominion"; подготви две статии с члена на Кралското общество в Лондон и най-цитирания съвременен физик проф. Джон Елис, с когото се запозна в ЦЕРН, с водещи учени в тази организация, с директора на Суперкомпютърния център в Юлих и един от създателите на европейския квантов компютър проф. Томас Липерт; с директора на европейския Human Brain Project проф. Катрин Амунтс; с един от главните архитекти на европейските суперкомпютри проф. Стоян Марков; с Мат Кокс, директор „Системно инженерство и изпълнение на мисии" в „Локхийд Мартин", който разказа какви са били предизвикателствата при конструирането на космическия кораб на НАСА, който трябва да отведе астронавти на Луната - „Орион"; с мениджъра на мисията OSIRIS-Rex, с която бе взета сензационната проба от астероида Бенну - Санди Фройнд; с мениджъра на програмата за Венера Джош Ууд и много други. Проведе две интервюта с астронавта-рекордьор на НАСА и Axiom Майкъл Лопес-Алегрия и много др.