Гушнете Зайчето Питър, докато четете за неговите пакости

Зайчето Питър ще влезе във всяка детска стая вече и като оригинална плюшена играчка. Новото издание на Книгоиздателска къща „Труд" с класическата приказка на Биатрикс Потър е на книжния пазар в луксозна кутия с прекрасно малко Зайче Питър в оригиналното синьо палтенце. Подаръчната кутия е страхотен подарък за всяко малко дете, но и защо не за семейната библиотека. Играчката е изработена от безопасни материали.

Обичаният по цял свят герой Зайко Питър е палав и непокорен, докато един ден не си навлича беди, подгонен от свадливия господин Макгрегър – негов съсед. Избягвайки от градината му, след редица опасности, Питър се прибира в дома на Майка Зайка, която обича да го успокоява винаги с чай от лайка.

Приказката е написана за петгодишния Ноел Мур, син на бившата гувернантка на Потър, Ани Картър Мур, през 1893 г. Историята е преработена от Потър през 1901 г., но е отпечатана в издание от „Фредерик Уарн енд Ко" след една година, през 1902 г. Книгата е на 36 езика и с 45 милиона продадени копия е една от най-продаваните книги в историята.

Подаръчният комплект е наличен в големите книжарници, както и може да се поръча на www.trud.cc

Коледните приказки, които Майка Зайка разказва на малки зайчета

Зимата е от най-любимите сезони за Зайчето Питър и неговите сестри. Нооо... това е и времето, в което могат да се случат най-големите бели – да те подгони Лис-Лисан, да катурнеш елхата, да навехнеш крака си, да те набоде таралеж, да забравиш за коледните подаръци... Може тези нещастия да ви се струват прекалени, но са съвсем реални, ако се казваш Зайчето Питър.

Как все пак Коледата ще се окаже перфектна и защо е важно в края на годината да уважим своите приятели и близки с жест или добра дума, ще прочетете в красивата книга „Коледните приказки на Зайчето Питър". Книгата излиза за пръв път на български език и събира едни от най-забавните коледни случки на Зайчето Питър и неговите сестрички Мопс, Флопси и Пухинка.

И макар че Коледа е все още далече, тиражите на двете издания са ограничени, така че не отлагайте до последния момент, за да зарадвате вашите деца.