Вижте кадри от катастрофата с Алек Болдуин (Видео)

Ексклузивни кадри и видео от мястото на катастрофата показват как джипът на холивудската звезда Алек Болдуин се врязва в дърво, след като актьорът се опитва да избегне боклукчийски камион в Хамптънс.

67-годишният актьор пътувал с брат си Стивън, когато инцидентът станал малко след обяд на щатски път 27 в Ню Йорк.

Инцидентът, станал малко след обяд в понеделник, бележи нов епизод в година, белязана от скандали и напрежение за Алек Болдуин.

Катастрофата от понеделник е поредният инцидент за носителя на награда „Еми", който миналата година беше замесен в процес за непредумишлено убийство във връзка със смъртта на кинооператорката Халина Хътчинс по време на снимките на филма Rust („Ръжда") през 2021 г., а освен това бе обвинен, че заплашил да счупи врата на комик близо до дома си в Манхатън.

Според полицията в Ийст Хамптън, инцидентът на 13 октомври е станал около 12:01 часа на обяд на улица Пентиго Роуд, близо до Крос Хайуей. Бял Range Rover от 2023 г., управляван от Алек, с пътник Стивън, се ударил в дърво от източната страна на пътя, докато се опитвал да избегне маневра на търговски камион Mack от 2020 г., регистриран към компанията National Waste Services от Бей Шор, Ню Йорк.

Не са съобщени за ранени или издадени актове. Според полицията причините за катастрофата са били реакция на друго, несвързано с инцидента превозно средство и мократа, хлъзгава настилка.

Видео от камера на таблото, публикувано от Newsmax, показва как джипът на Болдуин се врязва в дърво, след като подминава боклукчийския камион. Компанията, притежаваща камиона, заявила пред TMZ, че нейният шофьор не е виновен.

Болдуин публикува в Instagram съобщение, с което разказва за катастрофата и уверява, че е „добре" след „пътния инцидент" по-рано през деня. Звездата от 30 Rock обяснява, че боклукчийски камион „с размерите на кит" му отнел предимството, докато той шофирал колата на съпругата си, Хилария Болдуин.

„За да не го ударя, се блъснах в едно голямо дърво и смачках колата на жена ми", казал той. „Смачках колата на жена ми – чувствам се зле за това."

Представител на Стивън Болдуин заявил пред Fox News Digital: „Стивън е добре и е благодарен, че никой не е пострадал. Благодари за загрижеността и потвърждава, че и двамата със Алек са в безопасност."

Хилария Болдуин също коментирала случая, като уверила феновете, че съпругът ѝ и брат му са „добре".

„Никой не е пострадал и това е най-важното", казала тя. „Обичам ви и благодаря, благодаря, благодаря, че се интересувате." В социалните мрежи тя добавила: „Благодаря, че питате. Алек е добре. Пазете се всички."

Болдуин наскоро беше в ролята на подкрепящ съпруг, докато Хилария участваше в 34-тия сезон на Dancing with the Stars. Преди да отпадне от шоуто миналата седмица, 41-годишната инструкторка по йога благодари на семейството си за подкрепата.

Нейният „невероятен опит" обаче приключил преждевременно, след като била елиминирана след изпълнение на куикстеп по музика от Star Wars: Нова надежда по време на вечерта, посветена на Дисни.

Хилария споделила, че е имала „болезнени" моменти по време на участието си, като изразила разочарование от „дезинформацията", която се разпространява за нея.

„Едно от най-топлите, но и най-болезнени неща, които преживях в това шоу, беше, когато хора идваха при мен и казваха, че техни приятели ги питат каква съм, когато ме срещнат, и те им отговарят: 'Тя е толкова мила'. Тези хора ме защитават, и си мисля колко тъжно е, че има толкова много дезинформация. Надявам се, че с времето, което ми остава, ще мога да помогна на други хора, които също се чувстват неразбрани."

По-късно Хилария обвини „стратегически тормоз" за своето отпадане от състезанието, заявявайки в Instagram на живо:

„Когато усещам мрака, който това без съмнение носи, винаги искам да помня, че животът ми принадлежи на цялата общност и искам да оставя следа на смелост – да говоря срещу това, което е просто погрешно."

По-рано тази година Хилария отново защити съпруга си, след като той заплашил да нарани комик пред дома им в Ню Йорк.

Комикът Джейсън Скууп разказал пред Fox News Digital, че не осъзнавал, че животът му може да е в опасност, когато се приближил до актьора, който тогава разтоварвал багаж от автомобил. Скууп, който се дегизирал като Доналд Тръмп, започнал разговор с Болдуин, което довело до напрегната словесна размяна.

След спора Болдуин му казал: „Искам да знаеш нещо. Ако тази камера не беше тук, щях да ти счупя ш*баната шия сега, знаеш ли това?" и добавил: „Ще взема тази камера и ще ти я навра отзад."

Скууп заявил, че се отдалечил и спрял да снима, но тогава чул жена, която „крещи" зад него. Когато се обърнал, разпознал Хилария Болдуин. „Помислих си — това е онази жена с краставицата от Today Show!" — спомнил си той, визирайки старо вирусно видео, в което Хилария се опитва да обели краставица на испански.

Той не си спомнял точно какво е викала тя, но описал поведението ѝ като „истерично".

Хилария останала до съпруга си през цялото време на разследването на инцидента по време на снимките на Rust и беше видяна да снима с телефона си, докато Болдуин говореше с репортери след смъртта на кинооператорката Хътчинс.

Алек Болдуин произвел изстрел с огнестрелно оръжие на снимачната площадка на Rust в Ню Мексико на 21 октомври 2021 г., при което била убита Халина Хътчинс, а режисьорът Джоел Соуза бил ранен.

През юли 2024 г. Хилария плакала редом до съпруга си, когато съдия в Санта Фе прекратил делото за непредумишлено убийство срещу Алек, след като постановил, че прокуратурата е укрила доказателства от защитата му, пише Вести.бг.