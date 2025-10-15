Две поколения музиканти ще изпълнят любими джазови пиеси в Русе

„Койчев Джаз Трио" е част от концертния цикъл „Есенни джаз вечери", който тази есен събира в Русе някои от най-големите имена в българския джаз. Съставът включва един от радетелите на академичното джаз обучение в България – проф. д-р Веселин Койчев (китара) и неговите деца - Светлѝна Христова (вокали) и Петър Койчев (китара), последвали го в любовта му към джаза. Музикантите ще изпълнят любими джазови пиеси за глас и две китари от Коул Портър, Ървинг Берлин, Фатс Уолър, Дюк Елингтън, Джордж Гершуин и др.

Концертният цикъл „Есенни джаз вечери" се организира от Сдружение „Русенска джаз колегия" с подкрепата на Община Русе, „Дунарит", Гранд хотел „Рига", в. „Утро", „Арена Русе" и „Феникс 94". Те се провеждат всеки четвъртък от 19 часа в Пленарна зала при вход свободен.

Целта на събитията е да зарадват меломаните, както и да подкрепят инициативата за изграждане на „Алея на джаза" в Русе – в памет на емблематични русенски джаз музиканти като Петьо Петров – Парчето, Стайко Стайков, Боби Русев и др.

По време на концертите ще бъдат разположени урни за дарения в подкрепа на проекта.