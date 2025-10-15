Откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица

Изящен златен пръстен откри екипът на доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ – БАН, филиал Велико Търново) при разкопките на Трапезица, финансирани като приоритетни с решение на правителството.

Пръстенът е от рядък тип, с ниело (техника в бижутерията, при която се запълват гравирани участъци от метал с декоративна цел) и вероятно е принадлежал на високопоставена дама. „Разкопките дават интересни резултати за може би най-наситения със средновековни строежи район в южната част на крепостта. Имаме три сгради с три нива настилки от XIII - XV в. и наблюдения върху строежа на крепостната стена – коментира доц. Рабовянов за Archaeologia Bulgarica. – Все повече са и интересните находки като този пръстен, разкрит в контекста на една от двете големи сгради, видими на снимките."

Пожелаваме успешно завършване на сезона на колегите от Велико Търново, ще следим какво се случва там. Тези резултати са поредно доказателство, че когато има съчетание от достатъчно финансиране и добри професионалисти на терен, резултатите са впечатляващи.