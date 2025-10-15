ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От името на президента Йотова удостои проф. Ма Сип...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21507464 www.24chasa.bg

33 години Radio FM+! Твоята любима радио дестинация! advertorial icon

944

Уникална музикална игра може да ти донесе уикенд за двамав България

  • Любимата ви радио дестинация, Radio FM+ става на 33 години!
  • Радиото с винаги най-добрата музика и емблематични водещи!
  • Пригответе се за един истински музикален празник в ефира на Radio FM+!

Ако музиката е вашата стихия, то слушайте Radio FM+ през целия ден, защото може би Тони Георгиев ще ви пусне  нежната версия „Ain’t No Sunshine“ на Lighthouse Family , а вие трябва да познаете на кого е оригиналната песен? Евелина Павлова може да ви провокира с друга златна класика“ Always on my mind“на Pet Shop Boys, но кой я е изпял преди това? Не пропускайте специалния ни ефир, музиката ще каже всичко вместо нас! Слушателите могат да се включат в музикалната игра като изпратят мейл на [email protected] с името на оригиналния изпълнител на парчето. Очакват ви дневни награди: приятелите ни от Pizza Lab, подаряват вкусна пица всеки ден!
А всеки вторник ще теглим и една голяма награда: уикенд за двама в България, по избрана от печелившия дестинация!

33 години Radio FM+. Израснахме заедно с вас! Вие ни следвахте,  а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува! 33 години заедно!

Слушайте FM+ през целия ден, за да се насладите на поредица от емблематични кавъри на мега хитове. Музикални шедьоври, които никога не остаряват!

Станете част от нашето радио приключение и на Radiofmplus.bg!

Директна връзка със света на шоубизнеса, време за теб и общуване с нас!

 Radio FM+ е първият бранд, наложил визията за модерно и професионално радио звучене в България, марка поставила основите на частния радио бизнес у нас през 1992г. FM+ е име-легенда, с много награди, доказващи силата и имиджа на медията, школа за качествени и интелигентни радиоводещи. В ефира на FM+ звучи стилна селекция от музика от 90-те години до днес. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Релакс

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници