Уникална музикална игра може да ти донесе уикенд за двамав България

Любимата ви радио дестинация, Radio FM+ става на 33 години!

Радиото с винаги най-добрата музика и емблематични водещи!

Пригответе се за един истински музикален празник в ефира на Radio FM+!

Ако музиката е вашата стихия, то слушайте Radio FM+ през целия ден, защото може би Тони Георгиев ще ви пусне нежната версия „Ain’t No Sunshine“ на Lighthouse Family , а вие трябва да познаете на кого е оригиналната песен? Евелина Павлова може да ви провокира с друга златна класика“ Always on my mind“на Pet Shop Boys, но кой я е изпял преди това? Не пропускайте специалния ни ефир, музиката ще каже всичко вместо нас! Слушателите могат да се включат в музикалната игра като изпратят мейл на [email protected] с името на оригиналния изпълнител на парчето. Очакват ви дневни награди: приятелите ни от Pizza Lab, подаряват вкусна пица всеки ден!

А всеки вторник ще теглим и една голяма награда: уикенд за двама в България, по избрана от печелившия дестинация!

33 години Radio FM+. Израснахме заедно с вас! Вие ни следвахте, а ние също ви слушахме. Какво очаквате и какво ви вълнува! 33 години заедно!

Слушайте FM+ през целия ден, за да се насладите на поредица от емблематични кавъри на мега хитове. Музикални шедьоври, които никога не остаряват!

Станете част от нашето радио приключение и на Radiofmplus.bg!

Директна връзка със света на шоубизнеса, време за теб и общуване с нас!

Radio FM+ е първият бранд, наложил визията за модерно и професионално радио звучене в България, марка поставила основите на частния радио бизнес у нас през 1992г. FM+ е име-легенда, с много награди, доказващи силата и имиджа на медията, школа за качествени и интелигентни радиоводещи. В ефира на FM+ звучи стилна селекция от музика от 90-те години до днес.