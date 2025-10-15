ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тренд: смени сам батерията на електрическата кола

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21508779 www.24chasa.bg

Бившият мъж на певицата Sia й поиска 250 000 долара месечна издръжка

1616
Сия Снимка: Инстаграм/ siamusic

Бившият съпруг на австралийската певица Сия (Sia) е поискал от нея над 250 000 щатски долара месечна издръжка, сочат документи, представени пред американски съд, съобщава Би Би Си.

Поп звездата, чието пълно име е Сия Фърлър и която е известна с хитове като Chandelier и Titanium, посочи „непреодолими различия“, когато подаде молба за развод с Даниел Бернар през март. В съдебните документи Бернар — бивш лекар — посочва, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозния начин на живот“, който е водил по време на брака. Той твърди, че е бил „финансово зависим от Sia“, след като е напуснал работата си, за да управлява краткосрочен бизнес проект в сферата на медицината заедно със съпругата си.

В документите Бернар описва разходите на двойката — сключила брак през декември 2022 г. и с 18-месечен син — които надхвърляли 400 000 долара месечно за частни самолети, почивки, луксозно хранене и няколко служители на пълен работен ден. „Никога не ни се е налагало да следим разходите си за живот“, пише той.

Бившият специалист по лъчетерапия уточнява също, че ще трябва да премине многогодишно обучение и да издържи сериозни изпити, преди да може да възстанови медицинската си лицензия. Бернар настоява и за допълнителни плащания, за да покрие разходите по делото, допълва Би Би Си, цитирана от БТА. 

Сия Снимка: Инстаграм/ siamusic

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници