Бившият мъж на певицата Sia й поиска 250 000 долара месечна издръжка

Бившият съпруг на австралийската певица Сия (Sia) е поискал от нея над 250 000 щатски долара месечна издръжка, сочат документи, представени пред американски съд, съобщава Би Би Си.

Поп звездата, чието пълно име е Сия Фърлър и която е известна с хитове като Chandelier и Titanium, посочи „непреодолими различия“, когато подаде молба за развод с Даниел Бернар през март. В съдебните документи Бернар — бивш лекар — посочва, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозния начин на живот“, който е водил по време на брака. Той твърди, че е бил „финансово зависим от Sia“, след като е напуснал работата си, за да управлява краткосрочен бизнес проект в сферата на медицината заедно със съпругата си.

В документите Бернар описва разходите на двойката — сключила брак през декември 2022 г. и с 18-месечен син — които надхвърляли 400 000 долара месечно за частни самолети, почивки, луксозно хранене и няколко служители на пълен работен ден. „Никога не ни се е налагало да следим разходите си за живот“, пише той.

Бившият специалист по лъчетерапия уточнява също, че ще трябва да премине многогодишно обучение и да издържи сериозни изпити, преди да може да възстанови медицинската си лицензия. Бернар настоява и за допълнителни плащания, за да покрие разходите по делото, допълва Би Би Си, цитирана от БТА.