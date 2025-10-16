ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как изглежда проектът за опакования Райхстаг на Кристо и Жан-Клод? Вижте го в Националната галерия

1292
"Опакованият Райхстаг" Снимка: Волфганг Волц

Изложбата отбелязва 90 г. от рождението на творческия тандем

През 1995 г. Райхстагът в Берлин изчезва под тонове сребрист ефирен плат. Зад тази грандиозна артистична проява стоят Христо Явашев - Кристо и Жан-Клод.

Сега, 30 години по-късно, българските зрители за първи път ще видят как е изглеждал проектът им “Опакованият Райхстаг”. А и не само. В голяма изложба Националната галерия за първи път ще покаже творчеството на артистичния тандем Кристо и Жан-Клод, с която отбелязва 90 години от рождението им. 

Двамата по време на инсталирането на “Опакованият Райхстаг” СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ
Двамата по време на инсталирането на “Опакованият Райхстаг” СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ

Двамата са родени на

една и съща дата

– 13 юни 1935 г., той в Габрово, а тя - в Казабланка, Мароко. По време на комунистическия режим Христо Явашев следва в Националната художествена академия в София от 1952 до 1956 г., когато напуска България. През 1958 г. се премества в Париж, където среща Жан-Клод. Тя става негова съпруга и партньорка в създаването на монументални пространствени произведения на изкуството. 

Проектът за опакования Райхстаг в Берлин, колаж от 1986 г. СНИМКА: АНДРЕ ГРОСМАН
Проектът за опакования Райхстаг в Берлин, колаж от 1986 г. СНИМКА: АНДРЕ ГРОСМАН

Идеята за опаковането на Райхстага в Берлин се ражда през 1971 г. - в разгара на Студената война. По онова време Райхстагът е в непосредствена близост до Берлинската стена. За Кристо и Жан-Клод това е сграда със забележителна история. Неведнъж е била сцена на значими моменти за Германия. Двамата искат да направят тази сграда отново видима, като я “опаковат”. Но за подобно произведение на изкуството е необходимо разрешение, което отнема много време - 23 години. Чак през 1994 г. Бундестагът най-накрая дава своето одобрение проектът да бъде осъществен. През юни 1995 г. дългоочакваният момент настъпва - Райхстагът е изцяло обвит в сребрист плат. 

Чадърите (съвместен проект за Япония и САЩ). Колаж от 1988 г. в две части СНИМКА: КРИСТИАН БАУР
Чадърите (съвместен проект за Япония и САЩ). Колаж от 1988 г. в две части СНИМКА: КРИСТИАН БАУР

Използвани са над 100 000

квадратни метра материал

и 16 километра въжета

В изложбата на Националната галерия освен проекта за Райхстага ще бъдат показани още архивните видеоматериали, снимки и документи от опаковането на Пон Ньоф в Париж. Тази година се отбелязват 40 години от преобразяването на емблематичния мост. Впрочем в началото на октомври кметицата на Париж Ан Идалго и Владимир Явашев, който е племенник на Кристо, официално откриха площад в центъра на моста Пон Ньоф, кръстен на Христо Явашев и Жан-Клод. 

Кристо в ателието си с подготвителна рисунка за “Опакованият Райхстаг” в Ню Йорк, 1984 г. СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ
Кристо в ателието си с подготвителна рисунка за “Опакованият Райхстаг” в Ню Йорк, 1984 г. СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ

Проектите за “Портите” в Сентръл Парк, “Чадърите” в Япония и САЩ, “Обградените острови” в залива Бискейн, Маями, “Опаковани алеи” в Мемориалния парк “Джейкъб Луус” и още други също ще бъдат показани в изложбата. Тя ще бъде открита в “Квадрат 500” на 4 ноември и ще може да бъде разгледана до 22 март. 

Кристо и Жан-Клод обсъждат проекта за “Опакованият Райхстаг” с Вили Бранд - бивш канцлер на Западна Германия, в дома си в Ню Йорк, 4 октомври 1981 г. СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ
Кристо и Жан-Клод обсъждат проекта за “Опакованият Райхстаг” с Вили Бранд - бивш канцлер на Западна Германия, в дома си в Ню Йорк, 4 октомври 1981 г. СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ
Чадърите (съвместен проект за Япония и САЩ). Колаж от 1990 г. СНИМКА: Волфганг Фолц
Чадърите (съвместен проект за Япония и САЩ). Колаж от 1990 г. СНИМКА: Волфганг Фолц
Проектът за “Опаковани алеи” в Мемориалния парк “Джейкъб Луус”, Канзас Сити, Мисури. Колажът е от 1978 г. СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ
Проектът за “Опаковани алеи” в Мемориалния парк “Джейкъб Луус”, Канзас Сити, Мисури. Колажът е от 1978 г. СНИМКА: ВОЛФГАНГ ФОЛЦ

