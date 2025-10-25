Мениджъри на световни театри ловят гласове в София на “Опералия”, финалът на конкурса е в неделя

Артистични директори, секретари и координатори на много световни оперни театри като миланската "Скала", Метрополитен опера, театър “Лисеу” Барселона, Виенската държавна опера и много други се стекоха в София. Те са сред членовете на журито на провеждащия се за първи път в България конкурс “Опералия”.

Основан от Пласидо Доминго преди повече от 3 десетилетия, “Опералия” е определян като оперната олимпиада. Конкурсът се превръща в най-престижния в света и дава летящ старт в кариерите на повечето големи оперни изпълнители на нашето време. Соня Йончева например печели голямата награда на “Опералия” през 2010 г., когато конкурсът, който няма постоянно място, се провежда в миланската “Скала”. Тази година продуцентската компания на певицата направи всичко възможно поредното издание да се проведе в България.

Под съпровода на Софийската филхармония, дирижирана от Найден Тодоров, в няколко фестивални вечери на сцената на зала “България” се изявяват 32-ма млади певци от цял свят. Единственият българин сред тях е басът Божидар Божкилов.

В две последователни вечери на 20 и 21 октомври се проведоха четвъртфиналите, допуснатите до полуфинала пяха на 22 октомври. Финалът, изборът на победител и церемонията по награждаването ще се проведат в неделя, 26 октомври.

За конкурса в София пристига самият Пласидо Доминго.