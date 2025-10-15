Михаела Филева написа текстовете на песните на нов BG мюзикъл

Михаела Филева написа песните за нов български мюзикъл, който съвсем скоро ще има своята премиера в зала 1 на НДК. “Тайната на музиката” е вторият спектакъл на екипа, който създаде суперуспешната постановка “Книгата на мечтите”. И новият, както и предишният са не само за деца, но и за техните родители. Режисьор е Уест Хайлър, Александър Чобанов е автор на идеята и либретото, а Любомир Денев-син създава музиката, оркестрацията и ще бъде диригент по време на премиерата на 18 ноември. Хореографията е създадена от Ралица Мерджанова, Ана Дончева отново е изпълнителен продуцент.

“Тайната на музиката” ще върне зрителите в България от 90-те години - време на преход, несигурност и търсене на нови каузи и опори, но и на нови мечти. Сюжетът се върти около 14-годишната Ема, в чиято роля влизат три актриси - Алина Данева, Ева Ралякова и Сияна Зонева.

Майката на тийнейджърката ще бъде изиграна от популярна българска поп звезда, чието име обаче засега се пази в тайна. Историята разказва как момичето се връща в родния си град при баба си след загубата на дядо си. Там разбира, че пианото му е попаднало в ръцете на местен лихвар, и тя събира смелост и помощ от нови приятели, за да върне най-голямата ценност на дядо си и да довърши последната му музикална творба. В сърцето на това приключение е даскал Филип, изигран от Владимир Зомбори. Той е човекът, който учи децата, че първата нота е всъщност първата крачка към сбъдването на мечтите им. Сред тях е и Моника (Теодора Василева) – момиче от ромски произход, за което ролята е написана специално.