В Деня на народните будители Камен Донев за стотен път играе “За силата на словото”

В Деня на народните будители - на 1 ноември, Камен Донев ще изиграе за 100-тен път своята трета лекция от поредицата “Възгледите на един учител” - “За силата на словото”. За 4-те години, откакто се представя на сцена, спектакълът е гледан от 70 000 зрители. Премиерата му бе на 2 юни 2021 г. в Античния театър в Пловдив, а сега юбилейното му издание ще е в зала 1 на НДК.