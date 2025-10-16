Бивши любими се срещат отново, но мъжът е с амнезия

Стела Фишър е автор на медицински статии и кариерата ѝ е във възход, за разлика от личния ѝ живот, за който все не ѝ остава време. Тази година тя решава да се прибере в родното си градче Лейпърс Форк за коледните празници – първите без обичния ѝ баща. И да съчетае работата с удоволствието, като подготви статия за пациент, загубил паметта си след преживян стрес.

Тя обаче не е подготвена за срещата с Хенри Дътън – мъжа, когото е изоставила, но все още не може да забрави. Именно той се оказва пациентът с амнезия и макар да няма представа коя е Стела, мигновено е привлечен от нея. “Да се срещнем на Коледа” е поредният роман на Джени Хейл, който издателство “Хермес” публикува малко преди настъпващите празници.

