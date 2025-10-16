Ретроспекция на Валентин Старчев за 90-ата му годишнина в “Квадрат 500”

“През времето” е изложбата, посветена на 90-годишнината на един от най-именитите ни скулптори - проф. Валентин Старчев. Макар и с ретроспективен характер, тя представя само част от неговото внушително и многопластово творчество. Детайлната селекция на произведенията му проследява последователността и развитието на формалните и концептуални търсения на автора през годините - от малка пластика, през скулптурни композиции и монументи на ключови места в урбанистичната и културната топография не само на България до най-нови творби, мислени и създадени специално за залите на “Квадрат 500”.

Именно във филиала на Националната галерия ще бъде показана и изложбата на проф. Старчев. Творбите в нея не просто развиват темите, които го вълнуват, но и доказват, че артистичната енергия може да бъде жива и търсеща, независима от променливия дух на времето.

Валентин Старчев е роден на 14 август 1935 г. в Стара Загора. Дядо му Софроний произхожда от виден род резбари. В началото на 50-те години той е спринтьор, състезател в националния отбор по лека атлетика. Заедно с Ангел Колев, Ангел Гавраилов и Михаил Бъчваров е

съавтор на 5 национални

рекорда в

щафетните бягания

на 4х100 и 4х400 метра.

Завършва Художествената академия в София през 1959 г. в класа на проф. Марко Марков. Работи в различни жанрове на изобразителното изкуство, но е известен най-вече с монументалната си пластика. През 1961 г. печели ІІ награда на I младежка изложба с композицията “Борци”, откупена от Русенската галерия.

Преподава моделиране в катедра “Рисуване” на Архитектурния факултет във ВИАС от 1964 г. и става доцент през 1976 г., а професор - през 1982 г. Член е на Управителния съвет на Съюза на българските художници от 1979 г.

Творчеството му обхваща кавалетна скулптура, декоративни и монументални композиции в синтез с архитектурата, портрети, ордени, монети.

Участвал е в общи художествени изложби и в представителни колективни изложби на българското изкуство в Австрия, Индия, Италия, Полша, Сирия, СССР, Унгария, Франция, ФРГ (Западна Германия), Нидерландия, Чехия и др.

Творбата “Каин и Авел” от бронз, която е част от колекция на Ангел Симеонов. СНИМКИ: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ

Негови скулптури има в паркове и музеи по света – в Италия, Белгия, Германия, Франция, Индия. Най-известната му творба е паметникът “1300 години България”, който само допреди няколко години бе разположен в градината пред НДК. Сред другите му знакови произведения са “Раждането на Партията” (1981, Дом-паметник на връх Бузлуджа), паметникът “Пегас” в памет на загиналите български писатели пред Съюза на българските писатели в София, паметникът на Капитан Петко войвода в Алеята на гарибалдийците в Рим.

Негови пластики са били

притежание на папа

Йоан-Павел Втори,

испанския крал Хуан Карлос, писателя Уилям Сароян.

Новата му изложба “През времето” е пътуване – не само в хронологията на изминалите години, но и в дълбините на авторовото художествено съзнание, което не престава да изследва границите на материята, на духа и най-вече на формата. Тя е покана за среща с изкуство, което носи белезите на различни епохи, но никога не губи гласа си. Експозицията документира част от богатото и многолико творчество на един емблематичен автор, фокусира върху яркото му присъствие в българския художествен живот, поставя извън времето и преходността въпроса за значимостта на нашето изкуство. Откриването ѝ е днес от 18 ч в “Квадрат 500”.

