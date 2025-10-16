ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инфлацията вече 5,6%, въпреки че цените през септе...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21508986 www.24chasa.bg

Христо Кидиков без грандиозни празненства, но с равносметка за 79 г.

988

“Стига толкова грандиозни празненства. На тези години - навършвам 79, а след това започвам да карам 80, човек трябва да си направи равносметка. За доброто, което е направил, за лошото и най-вече да поиска прошка от Всевишния... Годинките те карат да си по-внимателен и обран”, казва обичаният естраден певец Христо Кидиков по повод рождения си ден. Очаква го уютно посрещане на празника в компанията на семейството му и тяхната огромна любов.

Певецът е благодарен за всичко, което се е изпречило на пътя му досега, и е готов от “тази буйна река да се влее в голямото море”.

За 79-ия си рожден ден той си пожелава мир, любов и оптимизъм както за себе си, така и за целия свят.

Честито! Желаем му да запази ведрия си дух!

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници