Христо Кидиков без грандиозни празненства, но с равносметка за 79 г.

“Стига толкова грандиозни празненства. На тези години - навършвам 79, а след това започвам да карам 80, човек трябва да си направи равносметка. За доброто, което е направил, за лошото и най-вече да поиска прошка от Всевишния... Годинките те карат да си по-внимателен и обран”, казва обичаният естраден певец Христо Кидиков по повод рождения си ден. Очаква го уютно посрещане на празника в компанията на семейството му и тяхната огромна любов.

Певецът е благодарен за всичко, което се е изпречило на пътя му досега, и е готов от “тази буйна река да се влее в голямото море”.

За 79-ия си рожден ден той си пожелава мир, любов и оптимизъм както за себе си, така и за целия свят.

Честито! Желаем му да запази ведрия си дух!