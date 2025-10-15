Ян Тиерсен, създал музиката на филма “Амели”, с първи концерт у нас

Ян Тиерсен - легендарният френски композитор и мултиинструменталист, станал изключително популярен с музиката си към филмите “Амели” и “Сбогом, Ленин”, идва с концерт за първи път у нас на 2 март догодина.

Той ще представи новия си проект Rathlin from a Distance/ The Liquid Hour, в който прекрачва границите между класика, експериментален минимализъм и емоционална електроника. Албумът Rathlin from a Distance съдържа осем пиано композиции, вдъхновени от медитациите на музиканта върху природата и човека, но и от плаванията му с платноходката Ninnog, с която вече е обиколил Ирландия, Фарьорските острови, Шотландия, Шетланд, Уелс и Корнуол, а през лятото на 2025 г. добавя и Арктика към този маршрут.

През последните години Ян Тиерсен променя представата за турнета, като пътува самостоятелно из Европа, от Брест до Талин, без екип и без излишен комфорт, само с кучето си за компания. Шофира с ограничена скорост, спи в градини на хора, които го приютяват, и отказва всички типични изисквания на звездите - хотели, кетъринг, гримьорни.

Композиторът описва музиката си като “карта към себе си”, водеща до онази същност, която често се губи под натиска на обществени очаквания.

Втората част на проекта, The Liquid Hour, е енергичен електронен поток, в който се преплитат психеделични ритми, ярост и надежда за ново, по-човешко начало в света.

Българската публика ще го чуе в “София лайв клуб” по покана на Sofia Live Fest.

