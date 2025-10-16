ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 полицаи, 5-има прокурори и данъчни разбиха банд...

Работният ден на Мечо в гората

Игри и над 100 неща за откриване има в новото попълнение на поредицата “Гората на Мечо”. В “Един незабравим ден в гората” (изд. “Фют”) Мечо ще ви разходи и ще ви покаже как изглежда един натоварен работен ден в гората и кой какво прави в нея.

Ще ви запознае с татко Мецан, който работи в библиотека “Медено гърне”, с пекарите Зайко и Зайка и техните печива, от които огладнявате само като ги погледнете, с училището на господин Бухал, с горския град… По пътя ще се запознаете с нови приятели, ще изследвате непознати места и ще се забавлявате. Накрая ще ви посвири горският оркестър, а преводът на Мария Донева ще ви омае с ритъм и звънки стихове.

