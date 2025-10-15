Фейсбук нарече Филип Буков, Павел Иванов и Стоян Дойчев "правилните известни" – носят на ръце жена до болницата

Актьорите помогнаха на белгийката Вероник, която е със счупена ръка и опериран крак

Трима актьори, които са и добри приятели, помогнаха на възрастна съседка със счупен крак да отиде до болницата. Филип Буков, Стоян Дойчев и Павел Иванов пренесоха на ръце количката с жената през стълбища и я качиха в колата си, за да стигне тя до лечебното заведение. И после пак с дружни усилия я прибраха вкъщи.

“Вероник е съседка на Стоян. Тя е от Белгия и е претърпяла операция на крака и е със счупена ръка. Съседите се грижат за нея, а ние с Павката използваме мускулите си за нещо полезно”, обясни с чувство за хумор Филип Буков в личния си профил в инстаграм.

И тримата актьори пуснаха кадри със случката там, а накрая добавиха: “Заключението е: Важно е да си здрав. Да си здрав , за да тренираш. Да тренираш, за да си силен. Да си силен, за да помагаш.”

Постъпката на тримата артисти, пробили със сериала “Татковци”, предизвика множество положителни коментари под публикацията в инстаграм. “Толкова е хубаво да виждаш как популярни хора не са се самозабравили и все още имат човешко в себе си и дори помагат”, “Браво, момчета! Хубаво е да се показва добрият пример!”, “Направихме правилните хора известни!”, “Дай Боже всекиму такъв дух, какъвто показва Вероник. Страхотни сте!”, написаха им техни почитатели.

