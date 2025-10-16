Какво се случва с 90-годишен художник и момиче на 22, заключени в Париж по време на ковид

Пандемията е само фон в новия роман на българската писателка, която живее във френската столица

Какво се случва с живота на хората, когато времето внезапно спре? Този роман разказва за съдбите на осем човека, които пандемията от ковид затваря за три месеца в Париж. Те са на различна възраст – художникът Балтазар е на 90 години, а Анна-Мария е на 22. Едни са родени в България, други са французи, някои от тях са семейство, други не се познават. Общото между тях е, че са свързани по някакъв начин с очертаното от разкошни липи авеню “Версай”. Това е случайност, освен ако не приемем, че съдбата често събира хората, защото има неизвестен план за тях. Екстремната ситуация ще ги постави в неочаквани връзки и безпощадно ще поиска от тях отговори на най-важните въпроси: кой съм аз, кое е най-ценното в живота, за какво си струва да се бориш и за кого да се жертваш.

Този актуален сюжет за времето, което е много близко, но изглежда сякаш е било в отминал живот, е в основата на “Авеню “Версай” - най-новия роман на Деметра Дулева. Българската писателка живее в Париж, затова и там започва книгата си именно в локдауна заради коронавируса. Наблюдава света през прозореца, общува с другите през екрана. Но “Авеню “Версай” не е роман за пандемията. По думите на писателката тя е само фон, причината, която сложи света на пауза и внезапно промени живота ни.

В книгата мъжките персонажи говорят от първо лице, а женските (с малки изключения) са описани от трето. Този подход е съвсем съзнателен, тъй като авторката е искала погледът към жената да бъде отвън навътре, като отражение в очите на другите. “Това дистанциране показва колко трудно е за жената да говори сама за себе си, когато е заключена в чуждите погледи. Най-често мъжете разказват себе си, а жените са разказвани. В тази асиметрия се крие темата за властта и за начина, по който жената често е превръщана в обект на желание, наблюдение, контрол или дори насилие”, обяснява писателката.

През 2021 г. в списание “Страница” излиза първата глава от този роман. Образът на стария художник Балтазар се ражда внезапно – как стои в ателието си на авеню “Версай” и със стария немски бинокъл наблюдава Анна-Мария. После се появяват още двама герои в кратък разказ в сборника “Любовта за напреднали”, издаден през 2022 г.

Сега издателство “Хермес” публикува вече завършения изцяло роман “Авеню “Версай”.

