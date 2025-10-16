Атанас Мацурев отбелязва два свои юбилея със “Средата на лятото”

С нова изложба художникът Атанас Мацурев ще отбележи два важни юбилея – 50 години от рождението си и 30 години творческа дейност. Затова и решава да я озаглави “Средата на лятото”. Тя не е просто равносметка, а показва пътуването му през времето, при което художникът се връща към своите теми, цветове и усещания – към светлината, която съпътства всяка негова картина.

В експозицията са събрани различни техники, с които Мацурев борави – акварел, монотипия (графична техника за отпечатване на един-единствен отпечатък от рисунка), суха игла, сепия, сребърна игла и молив. В творбите му публиката може да открие емблематичния почерк на Мацурев – поетичен, но и дълбоко свързан с реалността, с ритъма на природата и човешкото присъствие в нея. “Средата на лятото” е метафора за зрялост, за баланс между опита и вдъхновението, между миналото и настоящето.

Картина на Мацурев

Атанас Мацурев е роден през 1975 г. в Банско. Завършва клас по дърворезба в родния си град през 1994-а, а две години по-късно се мести да живее в София. Малко след това открива акварела като средство за изразяване. Първата си самостоятелна изложба прави през 2000 г., следват още 11. Той участва в множество колективни експозиции по света, носител е на престижни отличия от страната ни и чужбина, а творческата му биография е богата и разнообразна.

Мацурев е член на Американското акварелно общество, представител на България е в Международния съюз на майсторите на акварела, Китай.

Юбилейната му изложба “Средата на лятото” ще бъде показана в галерия “Нюанс”, която има дългогодишно приятелство и сътрудничесто с художника. Откриването ѝ е на 22 октомври от 18 ч. Всяка негова изложба тук се превръща в празник за публиката и в среща с неподправената красота, казват от галерията. Експозицията може да бъде разгледана до 9 ноември.

