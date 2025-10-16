Скулпторът проф. Стефан Лютаков получи награда "Константин Величков"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Известният скулптор проф. Стефан Лютаков бе удостоен с националната награда "Константин Величков". Връчи му я зам.-кметът на Община Пазарджик Таня Колчакова- Янева.

Отличието се присъжда на всеки 5 години за изключителен принос в развитието и утвърждаването на Пазарджик като духовно и културно средище.

Проф. Стефан Лютаков е сред най-изявените съвременни български скулптори, признат на национално и световно ниво. Участвал е в над 200 международни форума, биеналета и изложби в Япония, Китай, Германия, Франция, Австрия, Италия, Египет и Полша. Негови творби са представяни в престижни галерии и културни центрове като Wittgenstein Cultural Center- Виена, Kunstverein Mannheim- Германия, Националната художествена галерия-; София, Софийска градска художествена галерия, Националната галерия на Египет, както и в галерии в Белгия, Франция и Китай.

Негови произведения са част от международната колекция „Ludwig" (Аахен, Германия) и Националната художествена галерия „Квадрат 500". Лауреат е на Голямата награда за скулптура на Allianz България (2015- 2016) и на редица отличия на Съюза на българските художници.

Като дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Скулптура" във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", както и преподавател в Националната художествена академия- София, проф. Лютаков е формирал цяло поколение млади творци и има значим принос за развитието на съвременното пластично изкуство у нас и извън страната.