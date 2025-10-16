Официално: Би Ти Ви изгони Венета Райкова от "Преди обед"

Венета Райкова вече няма да е водеща на предаването "Преди обед" по Би Ти Ви. Това стана ясно от официално изявление на телевизията.

"bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед". Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията.

Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед" e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси", съобщиха от телевизията.

Райкова стана водеща на магазинното предаване от новия есенен сезон. Но преди две две седмици избухна скандал. Продуцентът на "Преди обед" Георги Тошев заяви, че се разграничава от нейната работа, а малко след това телевизията прекрати работата си с него.

От миналия понеделник Райкова не беше на екрана. Тя обясни, че била болна - имала двустранен отит, а болничният й бил до 15 октомври.

На нейно място в предаването застана Петър Дочев.