Георги Тошев след изгонването на Венета Райкова от "Преди обед": Животът подрежда

"Животът подрежда". Това написа журналистът и продуцентът Георги Тошев във фейсбук профила си.

Публикацията му идва малко след като bTV съобщи, че журналистката Венета Райкова вече няма да води шоуто "Преди обед". “Животът подрежда!” Цветана Манева Публикувахте от Georgi Toshev в Четвъртък, 16 октомври 2025 г.

Райкова започна като водеща през новия сезон, а няколко седмици след това продуцентът Тошев се разграничи от нея и предаването, като заяви, че "няма нищо общо с Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в "Преди обед".

Той обяви, че напуска телевизията, защото няма как да е в едно предаване с Венета Райкова. "Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам", заяви той.

На 6 октомври водещата пък излезе в болничен. По-късно тя каза, че страда от остър двустранен отит и има болничен до 15 октомври.

На 16 октомври от телевизията излязоха с официално съобщение, в което обявиха, че се разделят с журналистката.

"bTV Media Group и Венета Райкова се разделят, журналистката няма да бъде повече автор и водещ на „Преди обед". Телевизията изразява благодарност за времето, в което тя бе част от екипа на продукцията.

Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу „Преди обед" e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство.

Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси", съобщиха от телевизията.

В четвъртък от предаването смениха и профилната си снимка, както и тази на корицата във фейсбук страницата, където до преди това беше Венета Райкова.