Борба за наследството на Лиъм Пейн след смъртта му

Борба за наследството на певеца Лиъм Пейн започна година след смъртта му.

Британският изпълнител загина трагично, падайки от терасата на хотел в Буенос Айрес на 16 октомври миналата година.

Година по-късно имението му за 3 милиона паунда, което бе обявено за продажба, е изтеглено от пазара, пише "Дейли мейл".

Къщата е в Бъкингамшир и Пейн я купи през 2021 г., за да бъде по-близо до сина си Беър. Имението с пет спални обаче остана неизползвано, тъй като певецът се премести във Флорида с приятелката си Кейт Касиди.

Луксозната къща се продава от повече от година, но наскоро обявите бяха свалени. Не е ясно дали това е заради намерен купувач или наследниците му са решили да се разполагат по друг начин със завещанието му на стойност 24 милиона паунда.

Тъй като певецът е починал, без да остави завещание, Върховният съд е постановил кой да управлява имуществото му. Това са адвокатът Ричард Брей и майката на 8-годишния син на Пейн - Шерил Туиди.

Според закона във Великобритания, когато човек почине, без да остави завещание, имуществото се прехвърля на законния съпруг/а или на най-близкия кръвен роднина.

Очаква се цялото наследство на Лиъм Пейн да се прехвърли на сина му Беър, когато той навърши 18 години. Това означава, че бившата му приятелка Кейт Касиди няма да получи нищо.

Адвокатът Брей и Шерил имат право да съхраняват активите на Пейн, но не и да ги разпределят или продават.

Съгласно британското законодателство, лицата, които са били финансово зависими от починалия, могат да имат основание да претендират за разумно финансово обезщетение, дори и да не са били в брак.

Това означава, че Касиди може да претендира за част от наследството на покойния си приятел.

Източници, близки до Касиди, по-рано са коментирали, че тя не възнамерява да направи това, но остава възможността тя или други близки до певеца да го направят. Други, които биха могли да обмислят иск, са семейството на Лиам: родителите му Карен и Джеф Пейн и двете му по-големи сестри Никола и Рут.

Според приятели на Лиъм той би искал наследството му да отиде при сина му.