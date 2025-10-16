Принц Андрю към Вирджиния Джуфре, преди да правят секс: Дъщерите ми са малко по-млади от теб

Принц Андрю е казал на Вирджиния Джуфре, че принцесите Беатрис и Юджини са „малко по-млади от теб" в нощта, в която според твърденията са правили секс, твърди жертвата на Джефри Епстийн в посмъртната си автобиография.

Джуфре, която се самоуби преди шест месеца, казала, че се чувствала като "пепеляшка" в нощта, когато се запознала с Андрю през март 2001 г. Вирджиния Джуфре КАДЪР: Инстаграм/virginiarobertsrising11

Книгата „Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" (Момичето на никого: Мемоари за оцеляването след насилие и борбата за справедливост) се очаква да излезе до края на месеца.

"Дъщерите ми са малко по-млади от теб", казал принц Андрю на Джуфре, а Гислен Максуел отговорила: "Предполагам скоро ще трябва да я сменим".

Джуфре твърди, че в същата вечер тя е спала с принц Андрю. Твърдения, които той и до днес отрича.

Максуел казала на 17-годишната тогава Вирджиния, че трябва да прави за принца това, което прави и за Джефри Епстийн.

"Андрю се държеше приятелски с мен, но вярваше, че да прави секс с мен е негово рождено право. Обръщаше особено внимание на краката ми, галеше пръстите ми и лижеше стъпалата ми", се казва още в скандалната книга.

В мемоарите се твърди още, че Джуфре получила 15 хиляди долара от Епстийн за нощта, прекарана с принц Андрю.

Книгата разказва за годините, които Джуфре е прекарала като секс робиня на педофила и финансист Джефри Епстийн.

Принц Андрю отрича да е имал сексуални отношения с Джуфре, но през февруари 2022 г. изплати милиони в извънсъдебно споразумение.

Джуфре, майка на три деца, бе открита мъртва във фермата си в Ниргаби, Австралия, където живееше през последните няколко години.

Трагичният й край дойде след живот, прекаран в неуморна борба за себе си и другите предполагаеми жертви на сексуалните престъпления на Епстийн.

Джуфре е родена в Калифорния през 1983 г. и още в ранните си ученически години е малтретирана сексуално от мъж, познат на семейството й.

Едва на 14 години тя бяга от дома си, живее на улицата и в приемни домове. Две години по-късно започва работа в частния клуб на Доналд Тръмп в курорта Mar-a-Lago, където работи баща й.

По думите й тогава тя се е запознала с Максуел, която й предложила възможност да работи като масажистка на Епстийн.

По това време тя е между 17 и 18 г. В свидетелските си показания разказва, че са се държали с нея като със сексробиня. Превозвали са я по света със самолет и я предлагали на различни мъже "като плато с плодове".

Епстийн също се самоуби през 2019 г., докато очакваше в ареста присъда по повдигнатите му обвинения за сексуална експлоатация. Мащабно разследване разкри, че той е организирал в дома си в Манхатън срещи на влиятелни личности с непълнолетни момичета, сред които дори 14-годишни. Приятелският му кръг е включвал политици, бизнесмени и звезди от шоубизнеса от цял свят. Част от жертвите му събраха смелост да проговорят за случвалото се с тях чак след неговата смърт.