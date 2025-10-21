"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Аква СПА Хотел Златоград” предлага вълшебно съчетание между изискан комфорт, модерни СПА удоволствия и непосредствена връзка с природата.

Тук, в най-южния град на България, сред пленителните гледки към Родопа планина, Ви очаква място, където времето спира, а спокойствието се превръща в изкуство.

Съвременният дизайн, вниманието към детайла и модерният СПА център потапят гостите в атмосфера на лукс и пълен релакс.

Всички стаи и апартаменти са елегантно и модерно обзаведени, осигурявайки уют, простор и комфорт за пълноценна почивка.

СПА & Уелнес

СПА центърът е оборудван с най-съвременни модули за релакс и възстановяване:

Парна баня с ароматерапия

Финландска сауна с ароматерапия

Релакс стая

Зимна и лятна стая

Солна стая

Инфрачервена сауна

Body Shape технология

Модерна фитнес зала с последно поколение уреди

Гастрономия & събития

„Аква СПА Хотел Златоград” разполага с два елегантни ресторанта, които ще Ви изненадат с изискана кухня и подбрани вина.

За Вашите специални моменти – сватбен салон с уникален интериор и възможност за изнесени ритуали, създаващи атмосфера на стил и романтика.





Развлечения & семейна атмосфера

За любителите на забавленията – игрална зала с боулинг и билярд, а за най-малките гости – обособен детски кът, гарантиращ весело и безопасно преживяване за цялото семейство.

„Аква СПА Хотел Златоград” – място, където елегантността среща спокойствието, а всяка минута се превръща в спомен, който остава.

За резервации: