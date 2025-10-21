„Аква СПА Хотел Златоград” предлага вълшебно съчетание между изискан комфорт, модерни СПА удоволствия и непосредствена връзка с природата.
Тук, в най-южния град на България, сред пленителните гледки към Родопа планина, Ви очаква място, където времето спира, а спокойствието се превръща в изкуство.
Съвременният дизайн, вниманието към детайла и модерният СПА център потапят гостите в атмосфера на лукс и пълен релакс.
Всички стаи и апартаменти са елегантно и модерно обзаведени, осигурявайки уют, простор и комфорт за пълноценна почивка.
СПА & Уелнес
СПА центърът е оборудван с най-съвременни модули за релакс и възстановяване:
- Парна баня с ароматерапия
- Финландска сауна с ароматерапия
- Релакс стая
- Зимна и лятна стая
- Солна стая
- Инфрачервена сауна
- Body Shape технология
- Модерна фитнес зала с последно поколение уреди
Гастрономия & събития
„Аква СПА Хотел Златоград” разполага с два елегантни ресторанта, които ще Ви изненадат с изискана кухня и подбрани вина.
За Вашите специални моменти – сватбен салон с уникален интериор и възможност за изнесени ритуали, създаващи атмосфера на стил и романтика.
Развлечения & семейна атмосфера
За любителите на забавленията – игрална зала с боулинг и билярд, а за най-малките гости – обособен детски кът, гарантиращ весело и безопасно преживяване за цялото семейство.
„Аква СПА Хотел Златоград” – място, където елегантността среща спокойствието, а всяка минута се превръща в спомен, който остава.
За резервации:
- https://spazlatograd.com/
- Златоград, ул. Прогрес 1
- Телефони: +359 89 888 77 66; +359 896 88 77 66;
- EL: +30 698 666 6667
- Email: [email protected]