Бебешки хор е най-новата школа в читалището в Банско

Бебешки хор е най-новата школа в Народно читалище „Никола Вапцаров" в Банско, съобщиха за БТА от читалището. Хористите в школата са на възраст от едва няколко месеца до две години, а хорът е отворен и за по-големите братя и сестри на бебетата, каза за БТА ръководителката на хора Елица Димитрова.

Хорът се базира на опита на Димитрова, натрупан във Великобритания, където семейството ѝ е живяло дълги години. Завръщайки се в България, семейството предпочита да избяга от шума на столицата и да потърси по-спокойно място за отглеждане на децата си. Избират да продължат живота си в Банско, където се ражда и вторият им син.

Тук установих, че в целия регион няма никакви школи и занимания за най-малките и решихме да започнем с музика, разказа Елица Димитрова. Тя обясни, че за бебетата има осигурени инструменти, съобразени с възрастта им – маракаси, дайрета, кастанети и други.

Целта на тези занятия е бебетата да развиват фината си моторика. Докато малките свирят, родителите пеят песни, като наред с популярните детски песнички, по време на занятията се изпълняват и стари народни песни, пазещи говора от миналото.

Наскоро установих, че децата нямат достъп до стари български думи, това е възможно само през литературата, през народните песни, защото вече дори и бабите не ги използват, каза ръководителката. Тя допълни, че това е начин децата да опознаят тези думи и те да бъдат запазени за поколенията.

Пеенето има голямо значение и за изграждането на връзката между майката и бебето, обясни Димитрова. По думите ѝ занятията помагат за социализацията не само на децата, но и на техните майки. Банско е град, в който живеят много хора от различни краища на страната, а и от чужбина. Малко след като обявили, че откриват школа за бебета, Елица получила обаждане от майка, която споделила радостта си, че има място, което може да посещава с бебето си и да се запознае с други майки от Банско, тъй като отскоро живее в града.

Бебешкият хор е най-младата творческа група към местното читалище, което може да се похвали с над 30 школи, разказаха за БТА секретарят на читалището Силвия Терзиева и организаторът на събитията в културната институция Елена Калайджиева.

Към читалището има трима хореографи, които ръководят редица школи за деца от 5-годишна възраст, както и школи за възрастни. Има и школи по тамбура и по пеене, като част от групите развиват автентичното вокално пеене. Сред школите са още: пиано, модерни танци, рисуване, словесно изкуство. От тази година, по идея на творческия екип, се възобновява и школата за стари градски песни, каза Елена Калайджиева. Продължава традицията и на театралната трупа „Сарандево кафене", ръководена от Силвия Терзиева.

Читалището отвори врати и за клубове по интереси, каквито досега не е имало, разказаха Силвия Терзиева и Елена Калайджиева. Сред тях са йога за бебета и йога за възрастни, пилатес и други. Постепенно идеята за школи, различни от традиционните, започва да се приема все повече и интересът към тези групи нараства, подчертаха те.

Досега най-малките участници в дейността на читалището бяха двугодишните бабугерчета (кукери), носени на ръце от техните родители в първия ден на Нова година, но Бебешкият хор вече държи първенството за най-малки читалищни самодейци, каза секретарят на НЧ „Никола Вапцаров" в Банско Силвия Терзиева.

Приемствеността между поколенията и ревностното пазене на традициите в Банско се вижда и от участието на много хора в зряла възраст, свързали живота си с различните школи. Най-възрастният самодеец към читалището е 87-годишната Надежда Патиласкова. По случай 113 години от освобождението на Банско, Надежда, заедно с Пиринка Прегьова, изпълни „Песни за Банско" – композиция по текст и музика на Райна Цонкова, посочи Елена Калайджиева.