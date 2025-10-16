Иво Сиромахов става преподавател в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Писателят Иво Сиромахов, който си тръгна с гръм и трясък от "Шоуто на Слави" преди дни, става преподавател в Бургас.

Ексводещият и сценарпист на вечерното шоу е приел поканата на Театралния колеж "Любен Гройс" да преподава в новата му специалност "Драматургия", съобщиха запознати.

Самият Сиромахов е завършил НАТФИЗ. В бургаския колеж "Любен Гройс" лекции водят още Димитър Маринов, Ники Илиев, Башар Рахал и др.

Новото поприще на 53-годишният писател се тълкува като допълнителен плюс за кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа през 2032 г. Самият Сиромахов е свързан и сантиментално с морския град, тъй като е роден само на 20 км. от него в близкия град Камено.