Токсичната любов на Филип Плейн

Любовният му живот е продължение на подиума, изпълнен с блясък, но и с много лични драми

Това е история, в която блясъкът и луксът в модния свят катастрофират в суровата реалност, където авторитарността разбива на пух и прах любовта и мечти за семеен уют.

Филип Плейн, дизайнерът известен със своята екстравагантност и амбиции, се оказва в центъра на болезнена лична драма, чийто глас се чува като ехо зад светлините на прожекторите. Моментите на внезапни житейски обрати и тежките обвинения са много, провокирани от огорчението на бившата му партньорка Лусия Бартоли. Тя публично твърди, че дори редките случаи, в които успява да види децата си, често пъти е обвинявана и унижавана. Според нейни публикации в социалните мрежи, последните пъти, в които се е срещала с момчетата си Хейло и Роудж, бившият ѝ партньор ругаел, че тайно в себе си е скрила записваща техника.

В отговор в социалните мрежи модният ас Филип Плейн заклейми Лусия, че пътува с детето им без негово съгласие. В подкрепа на твърденията си той публикува емоционални клипове, в които демонстрира силната любов към децата си. Често използва изключително докосващи думи като например "любовта ми към децата е несломима, тя е огънят в душата ми и смисълът на всеки мой дъх".

Така между думите му и позицията на огорчената майка се разгръща една напрегната семейна драма с фокус върху доверието, контрола и правото на контакт с децата.

Около Филип Плейн винаги възниква някаква драма от този тип. Бившата му Морган Осман публично го обвини в контрол и емоционален тормоз, а други жени споделиха сходни истории за бурни връзки и обиди. В социалните мрежи те намекват за манипулации и унижения, докато дизайнерът твърди, че самият той е жертва на завист и интриги.

Любовният му живот по своеобразен начин сякаш е продължение на подиума, изпълнен с блясък, но и с много скандали. Последните слухове за неразбирателствата между Лусия Бартоли и Филип Плейн, са не по-малко смущаващи.

Твърди се, че дизайнерът се стреми да запази пълен контрол върху срещите между Лусия и децата ѝ. Междувременно майката всячески се опитва да промени това, като споделя публично разочарованията и болката си.

Интригуващо е как и двамата използват изключително мощен инструмент за комуникация, а именно социалното пространство. По този начин те искат или не влизат в този конфликт публично. Превръща се в нещо като една модерна война, водена не в съдебната зала, а в Instagram. Но дали това е правилният начин да се справят? Докато последователите им избират на коя страна да застанат, най-тихите в тази буря вероятно са децата, онези, заради които уж се води цялата тази битка.

Именно затова възникват много въпроси: Защо двамата избират да превърнат личното в публично, дали търсят справедливост, внимание или просто не знаят друг език освен този на прожекторите? Това далеч не е първият път, в който звездни двойки превръщат раздялата си в спектакъл за публиката, която с нарастващ интерес наблюдава как любовта се разпада под светлините на прожекторите.

За съжаление, колкото повече личното се превръща в съдържание за социалните мрежи, толкова по-малко остава от истината. А зад заглавията, лайковете и коментарите, винаги остава нещо, което в крайна сметка дълбоко травмира децата.