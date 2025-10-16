Бела Хадид властва на подиума на Victoria's Secret след здравословните си проблеми (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Модното ревю на Victoria's Secret за 2025 г. върна сексапила, като легендарните ангели и новоизгряващите звезди се събраха за годишното ревю в Ню Йорк в сряда.

Бела Хадид беше сред звездите, които направиха грандиозно завръщане на подиума. Това е втората година след шестгодишната пауза, която почти постави под въпрос бъдещето на емблематичния бранд за бельо, пише "Дейли мейл". Джиджи Хадид СНИМКА: Ройтерс

Супермоделката, към която се присъедини и по-голямата ѝ сестра Джиджи Хадид, направи грандиозно дефиле стилизирана в сатенен червен сутиен и слипове за първото си дефиле, допълнени от прозрачни чорапи, жартиери и каскаден вграден шлейф.

Тя изглеждаше феноменално, докато се разхождаше по подиума в своята ударна поява, след като се оттегли от светлината на прожекторите през последните седмици, за да се фокусира върху здравето си.

Бела се появи отново след продължително отсъствие, посветено на лечение на здравословни проблеми, които тя свързва с хроничната лаймска болест. В последните месеци супермоделът призна и за трудности, свързани с психичното здраве. Бела Хадид СНИМКА: Ройтерс

Все пак тя не беше единственият модел, който направи впечатление на подиума, тъй като Ангел Джасмин Тукс откри шоуто, бременна в деветия месец, а Емили Ратайковски направи дебюта си на 34-годишна възраст.

Средната възраст за пенсиониране на модел на Victoria's Secret е 28 години, но марката сигнализира за завръщане към класическия си бляскав и чувствен стил и включи много звезди ветерани в опит да увеличи продажбите си.

В шоуто, което се излъчваше на живо по Amazon Prime Video, Бела изглеждаше сензационно, облечена в червени дантелени жартиери върху изваяните си коремни мускули, които държаха прозрачните й червени чорапи, докато тя дърпаше червения плащ зад себе си. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Звездата на подиума замени обичайните си кестеняви коси с пеперудени златисто-руси кичури.

Тя допълни тоалета си и подчерта впечатляващата си фигура с метални отворени токчета, които се закрепваха около глезените й.

Бела се върна по-късно в шоуто с драстично различен външен вид в бяло-сребриста цветова гама, с непрозрачен бял сутиен, украсен с пискюли, покрити със сребърни пайети.

Сутиенът беше свързан с жартиера й, който също беше украсена с пайети и имаше тънки ленти, пресичащи се на корема й. Жартиерът с пискюли подчертаваше дългите й, стройни крака, а тя допълни ангелския си вид с драматична двойка бели крила, покрити с цветя, които приличаха на облаци.

Шоуто се превърна в сестринско представление, когато подиума се появи и по-голямата й сестра Джиджи Хадид.